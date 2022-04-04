В Польше прогнозируют рост цен в четыре раза

Европейские страны первыми оценят на себе последствия антироссийских санкций. Польша опасается, что из-за событий на Украине цены на хлеб в 2022 году вырастут в четыре раза.

Как сообщает издание Farda, в других странах ЕС будет не лучше. Стоимость буханки хлеба может вырасти до десяти евро. Украинский конфликт ведёт к колоссальному экономическому ущербу.

Фактически сорвана посевная кампания нынешней весной, соответственно, рынок и экспорт зерновых в Европу будет бешено штормить. Рост цен грозит стать неконтролируемым.

Издание пишет только о Польше, но очевидно, что та же ситуация возникнет и в других странах, куда Россия и Украина поставляют зерно.

Касательно газа — предложенный президентом Владимиром Путиным вариант перевести расчёты за поставляемый Европе российский газ на рубли вместе с отказом ЕС так рассчитываться взвинтил цену на голубое топливо до небес.

Моментально подорожал и бензин, что негативно сказалось на поставках продовольственных товаров, в том числе и хлеба.

Перевозки зерна через территорию Украины исчезли как класс, при том что поставки из России и Украины составляют около 30% мирового экспорта пшеницы и приблизительно 20% мирового экспорта кукурузы.

Такая ситуация не могла не сказаться на ценах на продовольствие в разных странах мира. ООН и прочие международные организации уже выразили обеспокоенность по этому поводу.

Проблемы с зерном рискуют повлиять на ситуацию на мировых биржах, вследствие чего проблемы получат даже те страны, которые ранее не так сильно зависели от экспорта из России и Украины.

Негативный прогноз экс-премьер-министра Польши Дональда Туска связан с внутриполитической ситуацией в стране.

Туск сейчас является председателем оппозиционной партии "Гражданская платформа", и ему актуально не столько критиковать РФ, сколько озвучивать проблемы и показывать пальцем на бедственную ситуацию с инфляцией и ростом цен в самой стране.

Недавно Туск в интервью призвал не усиливать санкции против России, а заняться продовольственной безопасностью в самой Польше и поддержать отечественных сельхозпроизводителей.

Речь идёт о безопасности страны, так как "судьба каждой польской семьи, каждой польской домохозяйки, как и состояние её кошелька, находится в прямой зависимости от нашей поддержки и помощи польским сельхозпроизводителям и фермерам", подчеркнул Туск.

В данном случае налицо цепные реакции — рост цен на газ и дизельное топливо повлёк за собой рост цен на минеральные удобрения. Европейские фермеры уже выходили протестовать против роста цен на энергоносители. Это никак не отменяет того факта, что Германия готова к стоимости десять евро за буханку хлеба.

Так что европейским политикам и правительствам уже в самое ближайшее время придётся "поступаться принципами" и снимать санкции с России.

В ином случае, кроме принципов, и есть будет нечего. С холодом ещё можно как-то смириться, но с отсутствием продуктов при наличии детей — невозможно.

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