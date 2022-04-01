Россия резко сократила поставки газа за рубеж. Это начало?

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья в январе-марте уменьшился на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 38,5 миллиарда кубометров. Какие выводы можно сделать из этого — и стоит ли их делать?

Здесь надо заметить, что несмотря на падение экспорта вообще, в отдельные европейские страны он в марте увеличился.

"Добыча и поставки газа: итоги трех месяцев… Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 38,5 млрд куб. м — на 27,1% (на 14,3 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года… В марте экспорт относительно прошлого года увеличился в 9 европейских стран, в частности в Италию, Польшу, Грецию, Болгарию, Хорватию, а также в Турцию", — говорится в сообщении в официальном telegram-канале компании.

Уточняется, что "Газпром" продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами. К слову, в компании отметили, что поставки из России в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках контракта между "Газпромом" и CNPC продолжают расти.

Стоит отметить, что с сегодняшнего дня "Газпром" официально направляет контрагентам уведомления о новом порядке расчётов за газ в рублях. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевые счета в российских банках с 1 апреля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки газа с 1 апреля не прекратятся.

"Оплата собственно по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же. А она должна осуществляться где-то в конце, второй половине месяца, апреля, или даже в начале мая", — сказал Песков.

Но вернёмся к сокращению поставок газа в страны дальнего зарубежья. Здесь стоит отметить, что эта тенденция наблюдается уже несколько месяцев. Например, за первую половину января "Газпром" экспортировал на внешние рынки только 5,4 млрд кубометров — что на 41 процент меньше, чем в тот же период годом ранее.

В это же время резко возросли поставки сжиженного природного газа в Европу, импорт которого в январе достиг двухлетнего максимума — порядка 300 млн кубометров в сутки.

Но надо отметить, что речь идёт не о поставках по долгосрочным контрактам. И оценивается ситуация по поставкам за весь первый квартал 2022 года, а не за какие-то отдельные периоды времени.

Так что преждевременно делать выводы, что это устойчивая долговременная тенденция. И хотя в Евросоюзе заявляют о планах по сокращению зависимости от поставок газа из России, пока сложно сказать, во что это воплотится на практике и как отразится на поставках "Газпрома" в страны дальнего зарубежья.