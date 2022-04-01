EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Россия резко сократила поставки газа за рубеж. Это начало?

Экономика

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья в январе-марте уменьшился на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 38,5 миллиарда кубометров. Какие выводы можно сделать из этого — и стоит ли их делать?

Россия резко сократила поставки газа за рубеж. Это начало?

Здесь надо заметить, что несмотря на падение экспорта вообще, в отдельные европейские страны он в марте увеличился.

"Добыча и поставки газа: итоги трех месяцев… Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 38,5 млрд куб. м — на 27,1% (на 14,3 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года… В марте экспорт относительно прошлого года увеличился в 9 европейских стран, в частности в Италию, Польшу, Грецию, Болгарию, Хорватию, а также в Турцию", — говорится в сообщении в официальном telegram-канале компании.

Уточняется, что "Газпром" продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами. К слову, в компании отметили, что поставки из России в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках контракта между "Газпромом" и CNPC продолжают расти.

Стоит отметить, что с сегодняшнего дня "Газпром" официально направляет контрагентам уведомления о новом порядке расчётов за газ в рублях. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевые счета в российских банках с 1 апреля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки газа с 1 апреля не прекратятся.

"Оплата собственно по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же. А она должна осуществляться где-то в конце, второй половине месяца, апреля, или даже в начале мая", — сказал Песков.

Но вернёмся к сокращению поставок газа в страны дальнего зарубежья. Здесь стоит отметить, что эта тенденция наблюдается уже несколько месяцев. Например, за первую половину января "Газпром" экспортировал на внешние рынки только 5,4 млрд кубометров — что на 41 процент меньше, чем в тот же период годом ранее.

В это же время резко возросли поставки сжиженного природного газа в Европу, импорт которого в январе достиг двухлетнего максимума — порядка 300 млн кубометров в сутки.

Но надо отметить, что речь идёт не о поставках по долгосрочным контрактам. И оценивается ситуация по поставкам за весь первый квартал 2022 года, а не за какие-то отдельные периоды времени.

Так что преждевременно делать выводы, что это устойчивая долговременная тенденция. И хотя в Евросоюзе заявляют о планах по сокращению зависимости от поставок газа из России, пока сложно сказать, во что это воплотится на практике и как отразится на поставках "Газпрома" в страны дальнего зарубежья.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Темы газпром
Sberbank
Новости
Бузова заявила, что скоро появится в каждом российском туалете
Губерниев высоко оценил поступок Симона Фуркада в поддержку россиян
В доме противницы абортов из США нашли пять эмбрионов
Экономист Беляев: предел укрепления нацвалюты РФ — 77 рублей за доллар
Ямальский производитель собирается занять место Adidas на российском рынке
Жители Белгорода сообщают, что в городе раздался ещё один взрыв
Песков: национализация дочек "Газпрома" ФРГ нарушила бы международное право
Депутат Хамзаев: Депардье нужно лишить гражданства РФ из-за заявлений по Украине
Песков: авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде не способствует переговорам
Украина не желает соблюдать правила обращения с военнопленными
Популярное
Силовые структуры
Кадыров выложил видео с пленными из ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил ролик, на котором пленные украинские военные осуждают своё руководство.

Кадыров выложил видео с пленными из ВСУ
Военные ответили, почему не сбили Ми-24 ВСУ, бомбившие Белгород: приняли за свои
Силовые структуры
Военные ответили, почему не сбили Ми-24 ВСУ, бомбившие Белгород: приняли за свои
Общество
Рогозин попрощался с Еленой Малышевой: "Будем скучать"
Силовые структуры
Армия РФ планирует крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной войны
Анжела Якубовская Николай Бурляев: "Время безответственности заканчивается" Анжела Якубовская Любовь Степушова Саммит ЕС — Китай обсудит спецоперацию России на Украине Любовь Степушова Усам Оздемиров Санкции и рубль: Запад увяз в экономической войне с Россией Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Украина попросила Польшу и страны Балтии закрыть границы с РФ и Белоруссией
Мир. Новости мира
Times: Китай задумался о создании "поезда судного дня"
Аналитик: поставки газа в ЕС за рубли на 100 процентов поддержат нацвалюту
Экономика и бизнес
Аналитик: поставки газа в ЕС за рубли на 100 процентов поддержат нацвалюту
Последние материалы
Ямальский производитель собирается занять место Adidas на российском рынке
Россия резко сократила поставки газа за рубеж. Это начало?
Жители Белгорода сообщают, что в городе раздался ещё один взрыв
Николай Бурляев: "Время безответственности заканчивается"
Песков: национализация дочек "Газпрома" ФРГ нарушила бы международное право
Депутат Хамзаев: Депардье нужно лишить гражданства РФ из-за заявлений по Украине
Песков: авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде не способствует переговорам
Украина не желает соблюдать правила обращения с военнопленными
Франция намерена покупать российский газ за евро, которые переведут в рубли
Песков: на Западе происходит бандитский отъём российской собственности
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников