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Автор Александр Шторм

Путин и Си решились добить доллар газом и юанями

Экономика

Россия твёрдо решила получать рубли при расчётах за свой газ. Президент страны Владимир Путин заявил об этом на совещании с правительством. Партнёром по дедолларизации экономики выступит, скорее всего, Китай.

Путин и Си решились добить доллар газом и юанями

Эксперты считают, что это решение позволит стабилизировать ситуацию на валютном рынке и снизить стоимость импортных товаров. Рынок отреагировал на это заявление снижением курса доллара, акции российских компаний рванули вверх.

Причиной такого решения стали шаги Запада по заморозке российских активов. Путин отметил, что так США и ЕС расписались в ненадёжности своих валют, спровоцировав настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией.

Теперь весь мир видит, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены.

Поэтому Россия больше не хочет поставлять свои товары на Запад за доллары. Страны, недружественные РФ, будут платить за сырьё рублями, а не скомпрометировавшими себя валютами. Россия же выполнит все обязательства по контрактам, так как дорожит своей репутацией.

Механизмы и процедуры проведения платежей будут разрабатываться, но курс доллара уже опустился ниже 100 рублей (впервые с начала марта), а цена на газ превысила отметку в 1350 долларов за тысячу кубометров.

Эксперт фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович отметил, что западные компании придут на российскую биржу и будут покупать валюту в России. Других альтернатив у Европы нет.

Наконец-то Россия будет получать реальные деньги за проданные товары, объясняет гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Так как валютные счета России на Западе заморожены, сейчас она ничего не получает, но хочет застраховаться на будущее.

Западные партнёры теперь будут вынуждены сначала закупить российские рубли, а затем уже на них — газ, согласен политтехнолог Олег Матвейчев.

Со своей стороны, заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов пояснил, что американцы сами подорвали свой доллар, не учтя, что при определённых обстоятельствах резервной валютой довольно быстро может стать и китайский юань.

Китай в ближайшее время должен отказаться от регулирования своей валюты — курс должен быть плавающим. А распад долларовой системы в таких условиях становится неизбежным.

Собственно об этом писал ранее и The Wall Street Journal. Грядущий переход Эр-Рияда на расчёты в юанях при продаже нефти в Китай будет катастрофой для США.

Эксперты винят в этом Джозефа Байдена, так как Саудовская Аравия приближается к принятию юаня в качестве оплаты за поставки нефти в Китай. Это ещё одна и очень значительная цена неудачного обращения администрации Байдена со стратегически важным союзником.

Эр-Рияд пересматривает свои позиции, так как там поняли, что не стоит надеяться на Вашингтон. Администрация Байдена вела себя высокомерно, а ужасающий вывод войск из Афганистана добил любые остатки толерантности.

Саудиты отказались увеличить добычу нефти, и, если верить сообщениям, Пекин обрадовался возможности заполнить образовавшуюся пустоту и в случае успеха переговоров сможет извлечь немалую выгоду.

Декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй отметил, что валюта может являться доминантной на рынке около 100 лет. У Вашингтона просто не осталось времени на другие манёвры. С момента создания Бреттон-Вудской системы в 1944 году до конца гегемонии доллара уже рукой подать.

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Крах доллара теперь неизбежен - Китай договорился с РФ
Редактор: Елена Тимошкина
Темы китай алексей мухин владимир путин олег матвейчев
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