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Автор Ирина Гусакова

Обещание Кастро нарушено: на Кубе закончилось молоко

Экономика

Придя к власти, Фидель Кастро пообещал, что каждый ребенок в возрасте до семи лет будет получать литр молока каждый день. Некоторое время даже так и было, однако сегодня молоко для кубинцев — буквально деликатес.

Напомним, в октябре 1960 года США начали блокаду Кубы и ввели против режима Кастро санкции. Столь долгое эмбарго сильно ударило по кубинской экономике и жителям Острова свободы.

Куба

Молоко приходится поступать в странах, которые буквально находятся на другом конце света. Регла Каридад Зайас, 59-летняя жительница Кубы, больная диабетом, сказала, что сухое молоко, которое кубинское государство ежемесячно поставляет ей и другим людям с особыми диетическими потребностями, высохло несколько месяцев назад. Предполагается, что ежемесячно она должна получать килограмм порошка, из которого получается 10 литров молока. Сидя за шатким столом, за которым она продает кофе возле своего дома, Зайас сказала, что винные погребки или субсидируемые продовольственные магазины больше не продают этот товар. В супермаркете его также почти невозможно найти: молоко стало последней жертвой в долгой истории хронической нехватки продовольствия на Кубе.

И его по-прежнему будет не хватать в Гаване и четырех других провинциях из-за отсутствия "финансирования, лодок и поставщиков", заявила в октябре министр внутренней торговли Кубы Бетси Диас.

Основные поставщики сухого молока для Кубы:

  • Новая Зеландия с 18 470 тоннами в 2020 году,
  • Бельгия (6 628 тонн),
  • Уругвай (3 695 тонн).

Почему возник молочный коллапс

Согласно официальной статистике, в 2020 году на острове было произведено 455 миллионов килограммов свежего молока, что намного меньше необходимого количества. Самым дешевым и простым вариантом было бы закупать молоко в Соединенных Штатах, которые являются одним из крупнейших в мире экспортеров и находятся менее чем в 200 километрах от береговой линии Кубы. С 2000 года продукты питания исключены из эмбарго США на торговлю с Гаваной. Но Куба должна платить наличными и вносить аванс — а это обременительные условия для страны, находящейся в глубоком экономическом кризисе, с небольшим объемом иностранной валюты и без доступа к кредитам. Доставлять продукты с другого конца света тоже непросто: более 10 000 контейнеров с едой и другими продуктами застряли в прошлом месяце в портах по всему миру из-за проблем с цепочкой поставок из-за пандемии.

Молоко было "священным"

"Действительно, все продукты исчезают с прилавков", — сказала Клаудия Коронадо, 29-летняя мать двоих детей, стоя в одной из очередей за едой в Гаване. "Мы можем месяц не есть курятину, но молоко — оно всегда считалось священным".

"У меня есть дочь восьми лет, она больше не получает молока", — сказала 29-летняя Дженни Мора. Она находит альтернативный вариант — покупает молоко для дочери на черном рынке, однако стоит оно там безумно дорого. Магазин, возле которого две женщины стоят в очереди, принимает только иностранную валюту, которая также доступна только на черном рынке. Пакетик одного килограмма сухого молока стоит 6,30 доллара — целое состояние для страны, где средняя месячная зарплата составляет 163 доллара.

Куба

79-летний фермер Доминго Диас обвиняет во всем Штаты с их санкциями и собственное правительство. По его словам, несмотря на повышение закупочной цены, правительство ничего не сделало для обеспечения доступа к кормам для коров, чтобы помочь местным производителям. Недоедая, животные производят очень мало молока, пишет France 24.

Это замкнутый круг для жителей Кубы. Экономист Омар Эверлени Перес считает, без помощи правительства фермерам выгоднее продавать свою продукцию на черном рынке. Что в итоге еще сильнее бьет по экономике страны.

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