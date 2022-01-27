Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс пригрозил России в случае переброски военных на Кубу. Вашингтон обещает незамедлительную реакцию, если будут замечены "движения на этом направлении".
"Если мы действительно увидим движения на этом направлении, то наш ответ будет быстрым и решительным", — цитирует слова Прайса РИА "Новости".
Представитель Госдепа крайне негативно отреагировал на вопрос о вероятном военном присутствии РФ на Кубе. Подобный шаг не исключают, рассматривая её как реакцию на расширение НАТО на восток.
Глава МИД Сергей Лавров рассказал о переговорах по телефону Владимира Путина с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. По словам дипломата, главы государств договорились о сотрудничестве во всех сферах, в том числе и в военно-технической.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о перспективе размещения военных баз России на Кубе и в Венесуэле. Медведев уверил, что Россия намерена учитывать интересы дружественных государств.
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Президент России Владимир Путин договорился с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа о развитии партнёрских отношений,включая активизацию военного сотрудничества.