Госдеп пообещал "быстрый ответ" при дислокации военных РФ на Кубе

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс пригрозил России в случае переброски военных на Кубу. Вашингтон обещает незамедлительную реакцию, если будут замечены "движения на этом направлении".

"Если мы действительно увидим движения на этом направлении, то наш ответ будет быстрым и решительным", — цитирует слова Прайса РИА "Новости".

Представитель Госдепа крайне негативно отреагировал на вопрос о вероятном военном присутствии РФ на Кубе. Подобный шаг не исключают, рассматривая её как реакцию на расширение НАТО на восток.

Глава МИД Сергей Лавров рассказал о переговорах по телефону Владимира Путина с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. По словам дипломата, главы государств договорились о сотрудничестве во всех сферах, в том числе и в военно-технической.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о перспективе размещения военных баз России на Кубе и в Венесуэле. Медведев уверил, что Россия намерена учитывать интересы дружественных государств.

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