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Автор Елена Былкина

Госдеп пообещал "быстрый ответ" при дислокации военных РФ на Кубе

Мир

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс пригрозил России в случае переброски военных на Кубу. Вашингтон обещает незамедлительную реакцию, если будут замечены "движения на этом направлении".

Госдеп пообещал "быстрый ответ" при дислокации военных РФ на Кубе

"Если мы действительно увидим движения на этом направлении, то наш ответ будет быстрым и решительным", — цитирует слова Прайса РИА "Новости".

Представитель Госдепа крайне негативно отреагировал на вопрос о вероятном военном присутствии РФ на Кубе. Подобный шаг не исключают, рассматривая её как реакцию на расширение НАТО на восток.

Глава МИД Сергей Лавров рассказал о переговорах по телефону Владимира Путина с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. По словам дипломата, главы государств договорились о сотрудничестве во всех сферах, в том числе и в военно-технической.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о перспективе размещения военных баз России на Кубе и в Венесуэле. Медведев уверил, что Россия намерена учитывать интересы дружественных государств.

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Флотилия военных судов России воплотила худшие страхи Америки на Кубе! Ответ Путина
Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы куба госдеп сша сергей лавров владимир путин дмитрий медведев
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