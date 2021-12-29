EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Полный контроль переводов физлиц: чем это грозит россиянам

Экономика » Правила игры » Регуляторы

Российская пресса несколько дней пишет о том, что Центробанк намерен с января установить "тотальный контроль" за переводами с карты на карту физических лиц. Руководство ЦБ РФ это опровергает, но по факту переводы действительно будут видны.

Полный контроль переводов физлиц: чем это грозит россиянам

Эксперты Telegram тоже не остались в стороне от обсуждения вопроса. Как отмечают авторы паблика "Стукач", уже и так понятно, что ЦБ реально будет видеть все исходящие и входящие переводы физического лица.

Заявлено, что это превентивная мера для борьбы с левой "криптой" и нелегальными онлайн-казино. Тем не менее напрашивается вывод о том, что где информация по всем переводам — там и огромное желание выставить налоги.

Также уже обнародована информация, что за первые девять месяцев 2021 года россияне перевели друг другу с помощью карт около 42,5 трлн рублей, совершив почти 8,5 млрд транзакций.

К тому же такие меры могут использоваться при контроле за "серым предпринимательством".

То есть ЦБ получает:

  • номера карт отправителя и получателя средств,
  • данные банков,
  • уникальный ID клиента (выпускается кредитной организацией),
  • назначение платежа,
  • сумму переведённых средств,
  • дату и время перевода,
  • код страны отправителя и получателя.

Кроме этой идеи, многие ставят на попытки вычислить криптосхемы, онлайн-казино и уклонистов от налогов. В канале "Временное правительство" по этому поводу заявили, что банкоматы и нал снова войдут в моду.

Автор канала "Политджойстик" Марат Баширов и вовсе заявил, что ЦБ — это, однозначно, силовики и налоговики и возможные утечки на чёрный рынок, что вообще история сама по себе неприятная.

По словам экономиста Александра Абрамова, так ЦБ борется с неуплатой налогов. Потому под удар попадают абсолютно все, а не только те, кто обвиняется в неправомерных действиях.

Со своей стороны, глава ЦБ Эльвира Набиуллина не подтвердила эту информацию. С точки зрения Центробанка, речь идёт о злоупотреблениях и огромных суммах, которые переводятся за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда очевидна попытка проведения нелегальных операций.

Таким образом Набиуллина "пытается сбить панику среди граждан", отметили в проекте "Пул №3". "И в этом случае мы можем здесь запрашивать обезличенный реестр платежей. Но речь не идёт о том, что будет какой-то тотальный контроль за платежами физических лиц или малого и среднего бизнеса. Ни в коем случае", — уверила россиян глава ЦБ РФ.

В итоге, по данным СМИ, Центральный банк (ЦБ) разослал финансовым организациям новую форму отчётности о денежных переводах между физическими лицами (p2p), в которой отныне требуется предоставлять данные обо всех транзакциях (с использованием карт, счетов, электронных кошельков, операторов связи, переводов через систему быстрых платежей, переводов без открытия счетов, например, через платёжные терминалы или системы денежных переводов), включая персональные данные отправителей и получателей.

По этому поводу заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр сообщил, что данные будет необходимо предоставлять финансовому регулятору с января 2022 года. Так что нововведения, о которых говорилось так панически много, грядут уже завтра.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Россияне еле-еле сводят концы с концами
Редактор: Елена Тимошкина
Темы налоги центробанк эльвира набиуллина
Новости
Главу Минпромторга удивили претензии ЕС к России из-за импортозамещения
В Казахстане полностью отменили смертную казнь
Западные СМИ обратили внимание на резкое похудение Ким Чен Ына
Эксперт: внешнеполитический курс Белоруссии в новой Конституции не определён
Оговорка супруги Зеленского по поводу цены скумбрии возмутила украинцев
Россия испытала в Арктике ЗРС С-500 "Прометей"
Детали поиска замёрзшего насмерть ребёнка в Дубне раскрыли волонтёры
Киевлянам посоветовали приготовить "тревожные чемоданы" на случай войны с РФ
NYT: Германия готова отвернуться от Запада из-за "Северного потока-2"
Путин заехал за Лукашенко перед их рабочей встречей
Последние материалы
Главу Минпромторга удивили претензии ЕС к России из-за импортозамещения
В Казахстане полностью отменили смертную казнь
Пандемия коронавируса грозит техногенными катастрофами
Как вернуть пропавший голос народными средствами
Западные СМИ обратили внимание на резкое похудение Ким Чен Ына
Полный контроль переводов физлиц: чем это грозит россиянам
Эксперт: внешнеполитический курс Белоруссии в новой Конституции не определён
Оговорка супруги Зеленского по поводу цены скумбрии возмутила украинцев
Сексуальный аппетит: какая еда повышает либидо?
Россия испытала в Арктике ЗРС С-500 "Прометей"
Популярное
Шоу-бизнес
Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери

Младшая дочь Иосифа Пригожина устроила сюрприз звёздному родителю, прилетев из другой страны на праздники.

Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери
СК начал проверку из-за обнаружения тела замёрзшего мальчика в Подмосковье
Происшествия
СК начал проверку из-за обнаружения тела замёрзшего мальчика в Подмосковье
Мир. Новости мира
Минобороны Белоруссии: обстановка у границы накаляется ещё сильнее
Шоу-бизнес
Алексей Панин прилетел на родину: "Люди из России на Новый год, а мы сюда"
Любовь Степушова Неолиберализм уничтожен в своей колыбели — Чили Любовь Степушова Ирина Гусакова Фрэнк Синатра: связи с мафией, слежка ФБР и другие факты о легендарном певце Ирина Гусакова Вячеслав Шпаковский Лазерное оружие "просится" в армию… А нужно ли оно? Вячеслав Шпаковский
Шоу-бизнес
Экс-директор Останкино высмеял современные новогодние "огоньки"
Экономика и бизнес
Кричевский рассказал, что ждёт РФ при отказе от вложений в госдолг США
Премьер Белоруссии Головченко допустил введение единой валюты с Россией
Мир. Новости мира
Премьер Белоруссии Головченко допустил введение единой валюты с Россией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников