Полный контроль переводов физлиц: чем это грозит россиянам

Российская пресса несколько дней пишет о том, что Центробанк намерен с января установить "тотальный контроль" за переводами с карты на карту физических лиц. Руководство ЦБ РФ это опровергает, но по факту переводы действительно будут видны.

Эксперты Telegram тоже не остались в стороне от обсуждения вопроса. Как отмечают авторы паблика "Стукач", уже и так понятно, что ЦБ реально будет видеть все исходящие и входящие переводы физического лица.

Заявлено, что это превентивная мера для борьбы с левой "криптой" и нелегальными онлайн-казино. Тем не менее напрашивается вывод о том, что где информация по всем переводам — там и огромное желание выставить налоги.

Также уже обнародована информация, что за первые девять месяцев 2021 года россияне перевели друг другу с помощью карт около 42,5 трлн рублей, совершив почти 8,5 млрд транзакций.

К тому же такие меры могут использоваться при контроле за "серым предпринимательством".

То есть ЦБ получает:

номера карт отправителя и получателя средств,

данные банков,

уникальный ID клиента (выпускается кредитной организацией),

назначение платежа,

сумму переведённых средств,

дату и время перевода,

код страны отправителя и получателя.

Кроме этой идеи, многие ставят на попытки вычислить криптосхемы, онлайн-казино и уклонистов от налогов. В канале "Временное правительство" по этому поводу заявили, что банкоматы и нал снова войдут в моду.

Автор канала "Политджойстик" Марат Баширов и вовсе заявил, что ЦБ — это, однозначно, силовики и налоговики и возможные утечки на чёрный рынок, что вообще история сама по себе неприятная.

По словам экономиста Александра Абрамова, так ЦБ борется с неуплатой налогов. Потому под удар попадают абсолютно все, а не только те, кто обвиняется в неправомерных действиях.

Со своей стороны, глава ЦБ Эльвира Набиуллина не подтвердила эту информацию. С точки зрения Центробанка, речь идёт о злоупотреблениях и огромных суммах, которые переводятся за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда очевидна попытка проведения нелегальных операций.

Таким образом Набиуллина "пытается сбить панику среди граждан", отметили в проекте "Пул №3". "И в этом случае мы можем здесь запрашивать обезличенный реестр платежей. Но речь не идёт о том, что будет какой-то тотальный контроль за платежами физических лиц или малого и среднего бизнеса. Ни в коем случае", — уверила россиян глава ЦБ РФ.

В итоге, по данным СМИ, Центральный банк (ЦБ) разослал финансовым организациям новую форму отчётности о денежных переводах между физическими лицами (p2p), в которой отныне требуется предоставлять данные обо всех транзакциях (с использованием карт, счетов, электронных кошельков, операторов связи, переводов через систему быстрых платежей, переводов без открытия счетов, например, через платёжные терминалы или системы денежных переводов), включая персональные данные отправителей и получателей.

По этому поводу заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр сообщил, что данные будет необходимо предоставлять финансовому регулятору с января 2022 года. Так что нововведения, о которых говорилось так панически много, грядут уже завтра.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.