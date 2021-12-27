Аналитик Зубец: как решится спор России и ЕС в ВТО

Претензии ЕС к России на 290 млрд евро являются политическими. Это не потери, а упущенная выгода, поэтому не факт, что Европейский союз выиграет спор в ВТО, считает эксперт Алексей Зубец.

290 млрд евро — это не потери ЕС, а упущенная выгода

Торговый представитель США Кэтрин Тай обвинила Россию в нарушении норм Всемирной торговой организации (ВТО) из-за импортозамещения, в частности в IT-секторе, а также в сфере оборота сельхозпродукции.

Евросоюз пошёл дальше и монетизировал претензии. Как говорится в заявлении на сайте ВТО, на протяжении нескольких лет компании ЕС не могут принимать участие в тендерах российских госпредприятий, что является нарушением норм ВТО. Сумму ущерба за 2019 год Евросоюз оценил в 23,5 трлн рублей, или примерно 290 млрд евро. Это эквивалентно почти 20% ВВП России.

В комментарии для Pravda.Ru директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец отметил, что 290 млрд евро — это не ущерб Евросоюза, а сумма, в распределении которой европейцы не принимали участие.

"То есть это вовсе не означает, что это их прямые потери. Это просто рынок, который не им достался. А выиграли бы они или проиграли в противном случае — вопрос открытый", — сказал эксперт.

Если ВТО примет иск ЕС к рассмотрению, из организации РФ надо выходить

России, по его мнению, пора выходить из ВТО, потому что "её участие в организации не достигло тех целей, которые были поставлены при вступлении".

"Будет разговор в ВТО. Надо понимать, что российские контрсанкции — это реакция на европейские санкции. В данном случае встаёт вопрос, является ли это торговыми или политическими спорами. А политические споры ВТО не рассматривает. Поэтому ещё далеко не факт, что ВТО примет к рассмотрению этот спор, потому что он является результатом политических ограничений, а не экономических. И не факт, что Европейский союз хоть что-то получит в этом споре. Что касается участия России в ВТО, то контрсанкции показали, что России в этой организации, по большому счёту, делать нечего", — сказал Pravda.Ru Алексей Зубец.

Со своей стороны, экономист, эксперт по странам СНГ Андрей Суздальцев считает, что иск ЕС и позиция США — это "наезд", который носит "сугубо колониальный характер — не смейте производить своё, покупайте только наше". Аналитик полагает, что "было бы странным, если бы Россия не выставила собственный иск за введённые в 2014 году санкции, которые всё это время активно обновлялись".

"Сумма иска могла бы составить до 1 трлн долларов США", — написал эксперт в своём Telegram-канале.

Как сообщалось, конкретными целями присоединения для России к ВТО считались следующие:

получение лучших в сравнении с существующими и недискриминационных условий для доступа российской продукции на иностранные рынки;

доступ к международному механизму разрешения торговых споров;

создание более благоприятного климата для иностранных инвестиций в результате приведения законодательной системы в соответствие с нормами ВТО;

расширение возможностей для российских инвесторов в странах-членах ВТО, в частности в банковской сфере;

создание условий для повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции в результате увеличения потока иностранных товаров, услуг и инвестиций на российский рынок;

участие в выработке правил международной торговли с учётом своих национальных интересов;

улучшение имиджа России в мире как полноправного участника международной торговли.

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