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В МЭР РФ объяснили, откуда взялись €290 млрд, которые ЕС якобы требует от России

Экономика

Пресс-служба Минэкономразвития России прокомментировала разбирательства, которые сейчас идут во Всемирной торговой организации между Россией и Евросоюзом. Как следует из этого сообщения, речь не идёт о каких-либо выплатах и компенсациях.

В МЭР РФ объяснили, откуда взялись €290 млрд, которые ЕС якобы требует от России

На этой неделе в ВТО была создана третейская группа, которая займётся разбирательством претензий Евросоюза к России по поводу ограничений для европейских компаний при госзакупках в РФ. С июля этого года стороны пытались самостоятельно урегулировать разногласия, но достичь соглашения не удалось.

Накануне появилась информация, что претензии Евросоюза к России якобы оцениваются в 290 миллиардов евро. Однако в пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что эта информация недостоверна.

"Информация о том, что ЕС "требует от России €290 млрд" в рамках спора, не является достоверной. Требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер Российской Федерации, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО. В €290 млрд ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб", — цитирует сообщение МЭР РФ ТАСС.

В ведомстве также отметили, что правила Всемирной торговой организации не предполагают выплат каких-либо компенсаций.

Как бы там ни было, разбирательства могут продолжаться еще достаточно долгое время. В случае несогласия с вердиктом третейской группы, каждая из сторон спора может подать апелляцию. Но окончательное решение является обязательным для исполнения.

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Автор: Олег Артюков
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