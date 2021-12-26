ЕС нанес контрудар России за удачные действия Москвы в ВТО

ЕС отомстил России за выигранное дело в рамках ВТО и за смелость оспаривать там вожделенный "углеродный налог", от которого РФ пострадает больше других.

Евросоюз нанёс сокрушительный удар России в ВТО

Против России Евросоюзом во Всемирной торговой организации (ВТО) выдвинуты претензии на 290 млрд евро за нарушение её норм и правил, в частности российским импортозамещением.

Вероятно, это контрудар на действия России по доказательству в том же ВТО, что ЕС также их нарушает несправедливым "углеродным сбором".

Недавно Минэкономразвития сообщил, что Россия будет пытаться доказать, что предлагаемый углеродный сбор Евросоюза (для РФ он будет составлять 1, 1 млрд евро в год) несовместим с правилами ВТО, так как фактически ЕС намерен установить дополнительные импортные пошлины сверх предельных ставок, выше которых поднимать тарифы нельзя.

Суть же претензий Евросоюза, выдвинутых РФ на сумму 290 млрд долл. заключается в следующем:

заявки европейских компаний специально представляются по более высокой цене;

от российских организаций требуется предварительное обращение в комиссию по импортозамещению при закупке продукции машиностроения;

разрешения на покупку продукции в ЕС якобы выдаются произвольно;

в группе из порядка 250 товаров (включая транспортные средства, оборудование, медицинские приборы и текстильные изделия) до 90% должны составлять российские товары — что в Евросоюзе также считают несправедливым.

20 декабря ВТО создана арбитражная группа торговых экспертов, чтобы оценить дело и вынести первоначальное решение.

Во время первого заседания 29 ноября Россия заблокировала принятие этого решения, воспользовавшись правом вето. В случае вторичной подачи запроса решение будет принято автоматически, если только против него не выступят все члены организации, что маловероятно, так как США уже поддержали ЕС.

Эксперты уверены, что Россия несомненно обжалует неприемлемое для неё решение в соответствующих инстанциях ВТО.

Россия вынуждено ввела импортозамещение, протекционизм не противоречит практике ВТО

Напомним, что импортозамещение стало реакцией на антироссийские санкции, введённые странами Запада, а курс на замену иностранной продукции российскими аналогами нисколько не противоречит правилам международной торговли.

В Европейском союзе, США и Китае тоже предпринимаются усилия по увеличению доли национальной продукции в структуре производства. Так, на Западе повсеместно субсидируется собственное фермерство, а для других стран вводятся квоты на поставки сельхозпродукции.

Европейцы, например, вырабатывают со странами Африки преференции, открывая для них рынки, другие же страны, наоборот, наказываются вводом заградительных пошлин. Соединенные Штаты действуют в той же манере и совершенно безнаказанно, потому что занимают в ВТО ведущую роль.

Так, экс-президент США Дональд Трамп перевел американскую экономическую политику в формат крайне агрессивного протекционизма, назначив ввозные пошлины от 15 до 30% для компаний Китая, Европы по ряду значимых для них товаров.

Другой экс-президент — Барак Обама, вводил против российской и китайской стали также огромные заградительные пошлины, и это почему-то не было нарушением правил неограниченной торговли и норм ВТО.

ВТО — арена "гибридной войны"

В 2020 году назад Россия выиграла у Евросоюза в суде ВТО 30-летний спор "об энергокорректировках". Российской стороне удалось доказать, что ценообразование российского экспорта имеет рыночный характер.

Происходящее показывает, что существующие экономические проблемы в рамках ВТО решить нельзя. Всемирная торговая организация исчерпала себя, и для справедливого распределения сил нужно создавать другую систему или серьезно менять существующую.

В арбитражную группу ВТО обычно входят от трех до пяти специалистов, которые не являются представителями государств и не имеют гражданства заинтересованных сторон торгового спора. То есть представитель Украины может войти в группу по иску ЕС против России.

Страна-истец и страна-ответчик представляют группе свои аргументы. Если участники спора не удовлетворены решением ОРС, то они могут подать апелляцию. Проигравшая сторона обязана привести свое законодательство в соответствие с решением ОРС, однако во многих из стран членов ВТО в их Конституциях или законах есть положения, которые эту обязанность отменяют.

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