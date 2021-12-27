Лавров: Запад устраивает истерику вокруг РФ, но Путин знает, как вести диалог

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад сегодня устраивает "настоящую истерику" вокруг России.

По его словам, лишь солидные лидеры, такие как Владимир Путин и Джо Байден, знают, как правильно выстраивать общение. Дипломат напомнил: главы РФ и США вели "взрослый разговор" в Женеве, хотя знали, что их взгляды по некоторым вопросам сильно расходятся.

"Но говорили взрослые люди, опытнейшие политики, которые наметили в конечном итоге пути диалога", — сказал Лавров в эфире программы "Соловьёв LIVE".

Он добавил, что НАТО сейчас представляют "невзрослые личности", так как на фоне возобновления взаимодействия США и России альянс "рубил" каналы общения. Из представительства РФ при НАТО выгнали десять оставшихся политиков.

"В Брюсселе работать невозможно. Вот есть всё-таки люди, которые понимают необходимость диалога при всех обстоятельствах, а есть другие", — заключил министр.

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