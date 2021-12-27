Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад сегодня устраивает "настоящую истерику" вокруг России.
По его словам, лишь солидные лидеры, такие как Владимир Путин и Джо Байден, знают, как правильно выстраивать общение. Дипломат напомнил: главы РФ и США вели "взрослый разговор" в Женеве, хотя знали, что их взгляды по некоторым вопросам сильно расходятся.
"Но говорили взрослые люди, опытнейшие политики, которые наметили в конечном итоге пути диалога", — сказал Лавров в эфире программы "Соловьёв LIVE".
Он добавил, что НАТО сейчас представляют "невзрослые личности", так как на фоне возобновления взаимодействия США и России альянс "рубил" каналы общения. Из представительства РФ при НАТО выгнали десять оставшихся политиков.
"В Брюсселе работать невозможно. Вот есть всё-таки люди, которые понимают необходимость диалога при всех обстоятельствах, а есть другие", — заключил министр.
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