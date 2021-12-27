Лавров ответил, почему Россия никогда не вступит в НАТО

Вступление России в НАТО невозможно, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По его мнению, Запад не хочет видеть соперников в альянсе.

Во время интервью он ответил на вопрос о том, возможно ли членство РФ в НАТО. Политик объяснил, что Запад не допустит того, чтобы в альянс вступил равный ему по силе участник.

"Конечно, нет. Я такую ситуацию не вижу. Потому что весь процесс вертится не вокруг НАТО или Евросоюза, он вертится вокруг того, что Запад не хочет иметь каких-либо мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене", — сказал Лавров в эфире "Соловьев Live".

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что расширение НАТО за счёт Украины — это "красная линия" для российской стороны, за переход которой немедленно последует военный ответ.

Недавно журналист и телеведущий Дмитрий Киселёв оценил сложившуюся политическую обстановку и заявил, что Россия действительно готова применить силу сразу, как только Украина вступит в НАТО или начнётся военное освоение украинских территорий. Для РФ это принципиальный и бескомпромиссный вопрос, объяснил он.

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