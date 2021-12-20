Не НАТО усиливает другие страны, а мощные государства предают силу североатлантическому альянсу, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, международная организация этого до сих пор не понимает.
Украинский лидер уверен, что возможность вступления других стран в НАТО откроется только тогда, когда альянс осознает, что он нуждается в поддержке.
"Украина или такие страны, как Украина, будут в НАТО только тогда, когда НАТО поймёт, что не НАТО усиливает другие страны по безопасности, а другие мощные страны усиливают НАТО", — передаёт агентство РИА Новости его слова.
Ранее Зеленский сообщил, что большинство стран поддерживают членство Украины в НАТО, однако у участников альянса до сих пор нет единой позиции по этому вопросу.
"Как вы понимаете, единой позиции относительно вступления Украины в НАТО среди 30 государств пока что нет, но большинство стран нас поддерживают", — сказал он.
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