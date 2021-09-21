Экономист: Силуанов предложил россиянам помочь США решить их проблемы

Почему в кризис богатые стали богаче, а бедные — беднее, зачем возвращать российский капитал из офшоров и как либералы в правительстве мешают восстанавливать экономику, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Богатые стали богаче, бедные — беднее

— Василий, столько было разговоров о прогрессивном налоге. Реально облегчить жизнь людей с небольшим достатком, либо все должны платить одинаково — и бедные, и богатые?

— Необходимо менять коренным образом налоговую систему в России. Общество понимает, что нужен прогрессивный налог, но оно не понимает, что нужно отменить регрессивный налог для тех, кто зарабатывает меньше 50 тысяч рублей в месяц. Конечно, скажут, что тогда работодатели переведут всех на такую зарплату, чтобы не платить налог. Но произойдет обеление зарплат: меньше конвертов, больше прозрачности. Социальные отчисления с граждан можно уменьшить.

С прогрессивным налогом проблема следующая. 15-процентный налог является не первым шагом к прогрессивному налогу, а полушагом. Чтобы сделать остальные полтора шага, нужно решить вопрос с офшорным капиталом.

Огромные средства находятся в офшорах, не менее триллиона долларов вывезено из России.

Когда в Англии случился брексит, писали о том, что только русских капиталов бежит из Соединённого Королевства (я могу ошибиться) на сумму выше 100 миллиардов долларов. То есть огромные средства российского происхождения циркулируют на мировом рынке.

По итогам прошлого года самые богатые граждане России от кризиса стали богаче. Их состояния увеличились, потому что помещены в иностранные ценные бумаги, и сами предприятия, которые контролируются этими людьми в России, издержки уменьшили. Потому что у нас были две девальвации рубля за 2020 год:

весной,

осенью.

Издержки уменьшились, прибыли в результате выросли. Тем более за весенним провалом рынка наступил рост цен. Металлурги очень много приобрели от кризиса. В связи с этим выросли бумаги на фондовом западном рынке. Первоначально рынок пошёл вниз в марте 2020 года. Но потом Федеральная резервная система США стала вливать туда деньги в таких объёмах, что рынок начал расти. И рос он с апреля 2020 года вместе с безработицей. В Америке людей увольняют пачками и безработица за несколько месяцев достигает 25%. Фондовый рынок не может расти на катастрофе в экономике. Но если закачивать туда огромные деньги, то может. В результате вложения в эти бумаги оказались выгодными, потому что рубль упал. Состояние самых богатых россиян и рентабельность их компаний увеличились.

А что стало с обычными людьми? Только правительственные меры как-то компенсировали их потери — даже там, где люди это не поняли. Это касается рабочих мест: они были сохранены.

Люди стали жить труднее, но мы не увидели массовой безработицы. Такого катастрофического явления, как в США, мы не наблюдали в России.

Эта заслуга правительства, которое повело себя не как либеральное в экономическом смысле правительство, а как правительство, которое регулирует процессы и думает о том, что надо:

поддерживать беднейшие группы населения,

сохранять рабочие места,

уменьшать для производства стресс от кризиса.

Потому что настоящие либералы сказали бы: рынок падает — ну и пусть, уволят людей — ну и пусть. Как это было в 90-е, когда настоящие либералы-западники идейные командовали экономикой. Была очень-очень большая безработица. Конец Союза, 90-е. Если ты бедный и безработный, значит, ленивый и глупый. Это открыто говорилось тогда.

Борьба в правительстве

— Правительство — это единая структура. Но у нас есть очень либеральный экономический блок. Я неоднократно слышала о том, что правительство адекватное, но этот блок всё время пытается что-то сделать в ущерб людям. При этом есть Минфин, Минэкономразвития. Минфин должен деньги вкладывать в проекты экономические, производственные, создавать рабочие места. Но я слышу про выплаты социальные, а про новые рабочие места нет.

— Да, такая проблема существует. На Московском финансовом форуме недавно Силуанов, министр финансов, говорил: "Печатали деньги — получили инфляцию. Значит, нужно сокращать расходы, эмиссию уменьшать". Если бы он сказал, что деньги печатали США, а мы получили инфляцию, то это была бы чистая правда. А так это абстрактная схема, которая направлена на то, чтобы мы помогли американцам справиться с их проблемами.

То есть Силуанов предложил россиянам помочь США справиться с их проблемами. Потому что Штаты печатали деньги, это вызвало глобальную инфляцию.

На Петербургском экономическом форуме в этом году первый вице-премьер Белоусов говорил, что инфляция глобальная, он подчеркнул это. Маленькая такая мысль и очень важная. Инфляция действительно не имеет внутрироссийских корней. Она заносится к нам извне и будет заноситься, потому что и дальше мы увидим рост мировых цен:

на продовольствие,

металлы,

нефть,

газ.

Сейчас на европейском спотовом рынке, рынке сжиженного газа панический рост цен. В сентябре продолжится рост цен на продовольствие. Хотя была надежда, что информация об урожае приведёт к тому, что не будет роста цен на продовольствие: он же в июле прекратился. Понятно, что рынок взял перспективу: вы думайте, что хотите, про урожай, но мы знаем, что цены на продовольствие будут расти, следовательно, мы перекупаем, продаём, и цена растёт.

Вторая часть предложения Силуанова — сокращать правительственные расходы. Это означает, что нам не нужно делать крупных вложений в Приморье, Восточную Сибирь и строить там новые коммуникации, аэропорты, кварталы, социальную инфраструктуру не создавать хотя бы в 20 агломерациях городских, которые выбраны правительством. Это остановит мировые цены на продовольствие? Или это остановит нашу экономику, не сделает её создающей новые рабочие места и новый спрос? Особенно в инфраструктурных проектах спрос на материалы. Здесь только Москва является исключением, потому что в Москве очень дорогая недвижимость: вы вкладываете огромные деньги — получаете смешной выхлоп.

В регионе на те же деньги вы можете получить значительно больший выхлоп для экономики: больше спроса, больше объёма потребления всего того, что необходимо для строительства — это рабочие места в строительстве, производстве материалов, обслуживании, производстве техники (желательно российской).

Уже сам процесс расходования денег даёт эффект для экономики. Он будет способствовать росту цен на жильё в регионах. В прошлом году на 10% по России поднялись цены на недвижимость в регионах. В Новосибирске, например, мой коллега говорил: я вообще не понимаю, откуда люди берут деньги, потому что они скупают всё, и цены растут. Про недвижимость во вторую половину прошлого года — это тоже сработало. Представьте себе, что улучшается инфраструктура; ясно, что будет капиталовложение в эти регионы, там уже создаются рабочие места. Вот чего Силуанов хочет, чтобы не было. Мы не знаем, что он хочет, чтобы было. Может быть, у него есть либеральная мечта про прекрасную российскую экономику, где всё цветёт. Но из его выступления понятно: вот этого не хочет, против этого будет бороться. В этом смысле российское правительство остаётся полем политической борьбы.