Сроки восстановления экономики России назвали в Центробанке

В первом квартале 2022 года ожидается восстановление экономики России. К этому периоду страна должна вернуться на уровень 2019 года.

Такой прогноз дали в Центробанке.

"Мы видим восстановление экономики к уровню 2019 года только где-то в первом квартале 2022 года и выход к тренду, который виделся до этого, где-то к концу 2022 года", — пояснила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

При этом некоторые изменения, обусловленные эпидемией и кризисом, помогут в восстановлении экономики. Так, часть людей окончательно перейдет на удаленный формат работы, станет меньше бизнес-поездок

Ранее такой же прогноз дала и глава Центробанка. По мнению Эльвиры Набиуллиной, восстановление экономики можно ждать не раньше, чем через полтора года. Для того, чтобы контролировать ситуацию Центробанк и смягчает кредитно-денежную политику.

Напомним, что Центробанк скорректировал падение ВВП России. Ожидалось, что валовой внутренний продукт страны упадет на 4-6%. Согласно новому прогнозу, который сделали специалисты Банка России, падение составит 4,5-5,5%.