Удобрения и интернет-магазин: Forbes опубликовал рейтинг богатейших семей России

Назвали самых богатейших людей России. По версии Forbes, самой богатой семьёй страны стали Татьяна Бакальчук и её муж Владислав. Чета Бакальчук владеет компанией Wildberries. Как отмечает издание, при этом 99% акций принадлежит Татьяне, а супруг стал 1-процентным совладельцем в деле. Состояние семьи оценивается в более чем 13 миллиардов долларов. Также Татьяна Бакальчук стала лидером рейтинга "25 богатейших женщин России — 2021".

Как уточняет Forbes, ранее против владельцев компании Wildberries Украина ввела санкции из-за продажи формы армии РФ.

Второе место в рейтинге заняла семья Гурьевых. Состояние в 6,9 миллиарда рублей они заработали на производстве удобрений. За год фирма "Фосагро" увеличила доходы на 1,8 миллиарда.

На третьем месте оказались Ротенберги, хотя в прошлом году стали лидерами рейтинга. Состояние семьи составило 5,95 миллиарда долларов.

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