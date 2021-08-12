Неолиберальная модель рискует взорвать всю планету

Привычка коллективного Запада говорить с остальным миром с позиций морального превосходства часто вызывает отторжение. К нравоучениям по теме рыночной экономики, демократии и прав человека с недавних пор добавилась сюжетная линия с экологией и углеродной нейтральностью. Но есть сомнения в бескорыстности намерений поучающих.

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен посчитал нужным "глубокомысленно" откликнуться на выводы, сделанные в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата. В нём говорится об опасности сценария с продолжением потепления на планете, грозящего природными катаклизмами. Ежедневные выбросы снижают шансы на предотвращение худших последствий изменения климата, заверил Блинкен. Он обратился к государствам с призывом "направить мир на такой путь развития, при котором достижимым будет ограничение потепления на 1,5 градуса Цельсия".

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал эти призывы пустыми на том основании, что слишком велико противоречие между словами и тем, чем являются и что несут в мир США. Эта сверхдержава насаждала мнение об оптимальном характере своей общественной и экономической модели, служащей образцом для других. И, к сожалению, американская пропаганда добилась своего.

"США являются символом и законченным образцом общества потребления, которое они превратили в глобальную цель, — утверждает Алексей Пушков. — Теперь мир не в состоянии отказаться от этой модели: на неё замкнута вся мировая экономика, всё мировое производство и вся мировая социальная психология. Главный принцип — всё больше производства, всё больше выбора, всё больше потребления. Произошла фетишизация экономического роста и стремления делать всё больше денег. Это по сути единственные цели, которые неолиберальный капитализм предлагает современному миру".

Если бы США и другие развитые страны Запада довольствовались сами прелестями неолиберализма, ещё куда ни шло. Но они сделали всё, чтобы глобализировать свою модель, а она способна сегодня взорвать всю планету. Как отмечает сенатор Пушков, на стезю бурного потребления и производства встали бывшие отсталые колонии и полуколонии, где проживает 40-50% населения мира, прежде всего Индия и Китай. Вряд ли справедливо требовать от них ограничить экономическое развитие в момент, "когда эти страны только начали вкушать его плоды". Пушков предлагает более кардинальное решение: изменение самой глобальной модели, которая ведёт человечество к природной катастрофе.

Ресурсы для "золотого миллиарда"

Здесь на ум приходит теория о "золотом миллиарде", которую по-разному трактуют. То ли миллиард, представляющий население развитых капиталистических стран, то ли проект по доведению числа землян до одного миллиарда из числа "лучших и достойных", потому что Земля, якобы, больше не выдержит. Ещё английский учёный Томас Мальтус в 1798 году в своей работе "Опыт закона о народонаселении" предположил, что продолжающийся естественный рост населения исчерпает глобальный ресурс продовольствия к середине XIX века. Как показала история, не всё так просто и линейно в этом вопросе.

Карл Маркс отмечал, что относительное перенаселение в капиталистическом обществе может происходить и без роста населения, а вследствие экономических кризисов, роста производительности труда, социального неравенства и т. д. Возникновение резервной армии безработных, в том числе из-за технологических прорывов и вывода производств в страны с дешёвой рабочей силой, даже выгодно капиталу: создаётся дополнительное давление на наёмных работников, с тем чтобы заставить их работать более интенсивно и за меньшую плату.

До конца прошлого столетия главным потребителем минерального сырья был как раз "золотой миллиард" — приблизительно седьмая часть человечества, проживающая в развитых странах. В 70-80-х годах они потребляли 90% всего алюминия, 85% меди и 80% никеля. В нулевые годы Китай стал потреблять более 1/5 всего объёма добываемых в мире цветных металлов, обогнав по этому показателю США. Известный американский учёный Деннис Медоуз отметил, что с 1950 по 2000 годы потребление человечеством невозобновляемых энергоресурсов выросло в 10 раз, в то время как население планеты — в 2,5 раза.

"Золотой миллиард" потребляет львиную долю всех ресурсов на планете, полагает учёный Сергей Кара-Мурза. Если хотя бы половина 7-миллиардного человечества начнёт потреблять ресурсы в таком же объёме, то их, по всей видимости, на всех не хватит. Китай и другие страны третьего мира, видя пример "сияющего града на холме", стремятся к такому же уровню жизни. Другой вопрос — хватит ли у планеты ресурсов на всех.

Запад склонен манипулировать общественным сознанием, дабы сохранять "устойчивый рост" в своих странах и сдерживать развитие стран, рассматриваемых как сырьевые придатки. Используя все средства воздействия — от информационных до военных — они превращают их в зоны размещения экологически неблагополучной обрабатывающей промышленности, места хранения токсичных отходов и источник дешёвой рабочей силы.

Зелёным курсом — сообща

В апреле текущего года эксперты факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ представили вниманию широкой публики доклад "Поворот к природе: новая экологическая политика России в условиях "зелёной" трансформации мировой экономики и политики". Один из авторов доклада, руководитель департамента мировой экономики ВШЭ Игорь Макаров уверен, что причиной многих проблем в мире стало неограниченное потребление в богатых странах. Причём решение экологической повестки необходимо увязывать с социальной, вплоть до введения дополнительных налогов "на потребителей избыточного объёма природных благ".

Как считает заместитель директора Центра комплексных европейских и мировых исследований ВШЭ Дмитрий Суслов, наша природоохранная повестка должна отличаться от западной и не замыкаться на проблемах климата и глобального потепления. В отличие от западного подхода, когда вся вина за изменения климата возлагается на производителей углеродоёмкой продукции, следует настаивать на равной ответственности как производителей, так и потребителей на Западе, что будет более справедливо.

В докладе подчёркивается, что развитые страны, вводя нормы углеродного регулирования, во многом решают свои экологические проблемы за счёт их переноса в развивающийся мир. Они не только не оказывают должной поддержки развивающимся странам в развитии у них чистых производств, но порой используют экологические стандарты как инструмент конкурентной борьбы. Однако такой подход узок и ограничен, так как многие проблемы имеют планетарный масштаб.

Амбициозные и дорогие планы Евросоюза по сокращению выбросов парниковых газов в отрыве от других стран малопродуктивны, ведь на ЕС приходится лишь 9% выбросов. Положительный эффект для борьбы с изменением климата может быть достигнут, только если "зелёное" финансирование на переходный период заработает во всём мире и если развитые страны начнут сокращать не только производство, но и потребление "грязной" продукции. Вот почему наши эксперты предлагают проработать "глобальную зелёную сделку", в центре которой будет благополучие и безопасность человека, а не материальное потребление.

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