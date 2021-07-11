Дублер Босфора не страшен России

В сети набирает популярность мем с хештегом #RussianDidIt. Чаша терпения невообразимого маразма переполнилась и у западных простых людей. Реджеп Эрдоган не сможет пропустить корабли НАТО к берегам России. Если даже будет построен канал "Стамбул", он подпадает под действие Конвенции Монтрё, поскольку проливы никак не обойти. Проект коммерческий, актуальный в связи с происшествиями в Суэцком канале.

А что с нашим Северным морским путём? ​​​​​​​Обо всем этом и многом другом главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой рассказал политолог, доктор исторических наук, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.

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— Игорь Георгиевич, попытки западных властей находить во всех бедах "русский след" привела к всемирному флешмобу "Russians Did It". Получился такой курьез, что люди на Западе просто смеются над своими властями и СМИ. Официальная пропаганда явно перестаралась.

— Конечно, когда очень много таких недружественных вещей, причем, явно абсурдных, то это выглядит достаточно странно. Вся эта антироссийская пропаганда, когда Россию обвиняют во всех смертных грехах чуть ли не со времен сотворения мира, и породила ответную реакцию. Все нормальные люди уже все поняли.

— Кроме того, по многим выдумкам к нам предъявляют вполне себе серьезные финансовые претензии, хотят, чтобы мы заплатили, причем суммы обычно называются баснословные. Украина, вся Прибалтика, Польша, Чехия и некоторые другие так много и долго считают, какие потери они понесли, что у них, наверное, уже все калькуляторы перегорели…

Другой также активно обсуждаемый, но долгоиграющий вопрос — президент Турции Реджеп Эрдоган дал старт строительству канала "Стамбул", который будет дублером пролива "Босфор". Этот проект оценивается в 15 миллиардов долларов, он должен быть реализован за шесть лет. Идея вроде бы как неплохая.

Но многие эксперты уже сразу выражают обеспокоенность, будет ли Конвенция Монтрё, в соответствии с которой ограничивается проход военных судов нечерноморских стран через турецкие проливы. Не получится ли, что пройдя через канал "Стамбул", корабли смогут находиться в Чёрном море больше 21 дня?

Возможно, что Турция строит такой канал, чтобы распоряжаться им, минуя международные законы. Насколько это может быть реально и опасно? Насколько все это может затронуть Российскую Федерацию, по вашему мнению?

— Эти опасения — совершенно не оправданные. Для тех, кто сильно боится, я советую почитать Конвенцию Монтрё. Кстати, уже было официально объявлено, что этот новый рукотворный канал "Стамбул" попадает под Конвенцию Монтрё.

В проливах тесно

Конвенция касается проливов Босфор и Дарданеллы, но чтобы в этот новый рукотворный канал зайти, все равно нужно войти в один из этих проливов. С точки зрения буквы юрисдикции, юриспруденции, здесь ничего не меняется.

Во-вторых, рукотворный канал "Стамбул", я думаю, вряд ли обойдется в ту цифру, которую официально называют. Независимым специалистам уже понятно, что потребуется гораздо больше 15 миллиардов. Возможно, он на порядок больше будет стоить.

И он будет предназначен для торговой деятельности, для судоходства, для торговых кораблей, которым сейчас уже тесно в Босфоре и Дарданеллах. А учитывая, что там все-таки еще и военные суда проходят, это действительно создает очень серьезный напряженный трафик.

И если вспомнить те инциденты, которые недавно были, например, в Суэцком канале застрял сухогруз, и какие убытки понесла мировая торговля, то мне кажется, что здесь Турция, скорее, преследует свои торгово-экономические цели.

Канал под вопросом

Хотя этот канал уже сталкивается с очень серьезной оппозицией в самой Турции. Было знаменитое письмо адмиралов, которых потом начали арестовывать. Были протесты со стороны "Зеленых", что это угрожает экологии.

Очевидно, что такое мощное гидротехническое сооружение какой-то крупный вред природе нанесет, причем — и сухопутной, и морской.

Но поводов опасаться того, что это разрушит договоренности по проливам, которые были достигнуты в первой половине XX века и остаются незыблемы, мне кажется, не стоит.

— Как раз, когда случилась ситуация с Суэцким каналом, то в мире сразу снова заговорили о нашем Северном морском пути. Ведь это естественная водная артерия, ее не нужно расширять и углублять, обслуживать так, как это делается с искусственными водными путями.

Только от наших руководителей почему-то заявлений о том, что мы будем больше уделять внимания развитию Северного морского пути не было. Конечно, условия Арктики — суровы, но мы умеем там работать. Конечно, для дальнейшего обустройства тоже требуются немалые финансы. Сейчас же проблема в том, что Северный морской путь есть, но инфраструктура — минимальная.

— На самом деле, конечно, мы обращаем на Арктику много внимания, выходит много интересных докладов, работ по Арктике. Россия усиливает военное присутствие в Арктике. Это широко известно.

Севморпуть

Но что касается Северного морского пути, да — это известный водный путь. Я соглашусь с тем, что надо туда вкладывать. Там все равно нужно строить серьезную инфраструктуру. Нужно создавать современные порты, выстраивать логистику, строить склады, ремонтные базы и так далее.

И плюс, конечно, несмотря на все наши ужасы и опасения по поводу потепления климата, все-таки пока еще судоходство по Северному морскому пути — достаточно рисковое. Суровые арктические зимы никто не отменял — даже объявленное глобальное потепление.

Поэтому есть объективные сдерживающие факторы, которые мешают в полной мере его использовать. А так, конечно, везти по нему грузы из Китая в Европу гораздо быстрее, чем через Суэцкий канал.