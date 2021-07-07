Вашингтон втравил Прагу в "мощнейшую провокацию"

1 июля 1991 года был расторгнут Варшавский договор. Чешская Республика сыграла немаловажную роль в распаде двуполярной системы мироустройства — НАТО и Варшавский договор. Наши западные "партнёры" должны отмечать эту дату как праздник. Все недавние громкие события: британские провокации в Чёрном море, обострение отношений с Чехией, — отголоски этой истории.

Почему Чехия бездоказательно обвиняет Россию, требует от неё компенсации, да ещё и дружбы? Почему Великобритания считает себя вправе нарушать российские границы? Какие возможны последствия? Насколько серьёзные или курьёзные? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал политолог, доктор исторических наук, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.

Читайте начало интервью: Прямая линия: у вопросов к президенту исторические корни

— Игорь Георгиевич, как вы считаете, был ли инцидент с заходом эсминца Defender в наши территориальные воды таким серьезным, что он, как некоторые говорят, мог это привести к международному обострению типа Карибского кризиса?

На Прямой линии президента России этот вопрос тоже поднимали, потому что это может иметь последствия, и в любом случае отразится на наших отношениях. Как вы это оцениваете?

— Что касается Defender и опасности мировой войны, мне кажется, сам президент достаточно четко сказал, что невозможна Третья мировая война, а уж тем более с Великобританией, несмотря на то, что она всеми силами пытается декларировать себя как страна, которая возвращается на путь глобальной державы.

Внешнеполитическая доктрина современной Великобритании так и называется "глобальная Британия". Были официальные заявления со стороны ведущих английских политиков, что после брекзита мы выйдем на новый мировой уровень.

— "Владычица морей"?

— Да. Но понятно, что ни ресурсов, ни военного, ни экономического потенциала на то, чтобы быть глобальной, мировой державой сейчас у Великобритании, конечно, нет. А воевать с Россией, чей военный, особенно ядерный, потенциал в разы больше. Это, наверное, с их стороны просто безумие.

— Возможно, за ними стояли США. Но у нас с ними несколько столетий нет такой истории противостояния и нелюбви друг к другу, как есть между Россией и Британией. Она, наверное, решила напомнить о временах, когда над Британской империей никогда не заходило солнце.

Просто в современной ситуации это действительно становится все опасней, ведь оружие совершенствуется, а время принятия решений сокращается. Насколько, по вашему мнению, все это серьезно и опасно, могут ли подобные провокации повториться?

— Безусловно, военные системы все-таки совершенствуются и качество их работы повышается. Хотя человеческий фактор также играет большую роль, человеческую ошибку никто не исключает. В данном случае это — совершенно очевидные провокации.

Российский военно-морской флот, погранслужбу просто прощупывали на предмет того, будут или не будут реагировать.

Наши показали, что будут. Я думаю, что на этом желание еще раз повторить подобное, если не пропадет полностью, то по крайней мере, сильно уменьшится…

— Замечательная история продолжается с Чехией. Их власти заявили, что Россия должна исключить Чехию из числа враждебных государств, чтобы мы налаживали нормальные отношения. При этом никаких добрых шагов и даже заявлений в адрес России не было сделано.

Зато российский посол в Чехии получил от чешских властей ноту, в которой Прага требует возместить 650 миллионов крон — 25,5 миллионов евро — ущерба от взрыва во Врбетице в 2014 году. Они сами решили, что это сделала Россия, чуть ли не Петров и Баширов, про которых уже анекдоты ходят везде…

— В любых отношениях, тем более в отношениях с Чехией, которые у нас раньше были неплохие, никто не будет говорить, что это — хорошо и дружественно, способствует налаживанию и развитию отношений.

И уже если вы выдвигаете претензии и требуете финансово возместить какой-то ущерб, то приведите доказательства, что действительно Россия устроила эти взрывы, что это сотрудники ГРУ или другой спецслужбы. Но ведь никаких доказательств нет.

— Да и зачем России в 2014 году было нужно устраивать взрывы в маленькой Чехии?

— Опять же этот вопрос, наверное, так и останется без ответа. Хотя, видимо, на Западе считают, что мы в 2014 году и в украинские дела начали вмешиваться, да и вообще стали вести себя агрессивно. Уровень агрессивности России, с их точки зрения, стремительно растет именно с того времени.

Но на самом деле Чехия и большинство других западных государств, мне кажется, не вполне самостоятельны в этих претензиях, а являются орудием, проводником коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами.

Это просто одно из звеньев цепи антироссийских действий, антироссийской пропаганды, когда Россию обвиняют во всех смертных грехах, каких-то невообразимых глупостях на совершенно никчемных мелких объектах — складах и скотобойнях. В Америке это еще и блокировка каких-то коммуникаций, хакерских атаки, вмешательство в выборы…

— Даже в том, что американские солдаты напились в хлам и дебоширили на какой-то базе, они тоже считают виноватой Россию.

— Безусловно, русский след — везде и всюду. — "Русские сделали это".