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Автор Светлана Таскаева

Организация Варшавского договора. 30 лет спустя.

Мир

После окончания Второй мировой войны в результате глобального противостояния США и СССР сформировалась двухполярная система мироустройства. 

Организация Варшавского договора. 30 лет спустя.

Выступая за создание единой системы коллективной безопасности, в марте 1954 года СССР подавал заявку на вступление в Организацию Североатлантического договора (НАТО), которая была отклонена альянсом из соображений безопасности. К тому времени Франция, Великобритания и США уже рассматривали Советский Союз как угрозу собственной доминирующей роли.

В результате СССР объединился с семью социалистическими европейскими странами, подписав в 1995 году Варшаве договор об учреждении военно-политического блока.

Задекларированной целью являлась немедленная помощь в случае нападения любому из участников союза всеми средствами, какие представляются необходимыми, включая применение вооруженной силы. Являясь членами ООН, подписанты Варшавского договора обязывались не применять военную силу первыми и не угрожать ею другим европейским государствам. 

Организация Варшавского договора (ОВД) стала скелетом социалистического лагеря, несмотря на внутренние противоречия. С 1961 года в деятельности союза фактически перестала принимать участие Албания, глава которой откровенно выступал против политики СССР. 

В 1968 году Чехословакия, взявшая курс на либерализацию и реформы общественной жизни, вступила в конфронтацию с руководством Советского союза, ГДР и Польской Народной Республики.

Кульминацией политического кризиса стали массовые протесты против членства ЧССР в ОВД и антисоветские выступления. «Пражская весна» окончилась с вводом войск, закрепив в историографии страны термин «ползучая контрреволюция». Подписание Московского протокола урегулировало чехословацкий кризис в целом на советских условиях. 

В ходе принятия решения об объединении Германии и последующего вывода советских войск с территории Восточной Европы Генсеком НАТО и официальными лицами США давались устные заверения в нераспространении альянса за линию восточной границы ГДР.

Закрепления данной позиции в письменной форме не состоялось ввиду слабости положения М.С.Горбачева. Предполагалось, что демонтаж ОВД позволит снизить напряженность на европейском направлении и упразднит необходимость наращивания военного компонента НАТО.

С распадом СССР в 1991 году Организация Варшавского договора полностью прекратила свою деятельность.

Несмотря на некую архаичность структуры и косность взглядов советской власти, действовавшей жёсткими методами против суверенности государств-участников ОВД, договор позволил сохранить на протяжении всего периода действия мир и стабильность в Европе. 

Система коллективной безопасности на постсоветском пространстве основывается на новых международных соглашениях:

  • Ташкентский договор, закрепивший создание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ);
  • Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Несмотря на то, что ШОС не является военно-политическим блоком в общепринятом смысле, современная геополитическая повестка способствует сближению позиций России и Китая по вопросам обеспечения международной безопасности в Евразии и в особенности Центральноазиатском регионе. 

Современный взгляд НАТО на ранее высказанные гарантии заключается в полном их отрицании, несмотря на наличие свидетельств в собственных архивах.

Такая гибкая позиция позволила принять в свои ряды с 1999 года всех бывших восточноевропейских членов ОВД. Первыми к альянсу примкнули Венгрия, Польша и Чехия. 

В условиях сохраняющегося курса США и их союзников на глобальное доминирование, государствам, не поддерживающим западную модель однополярного мира, приходится коллективно отстаивать свою политическую позицию.

При отсутствии военного блока, способного сдерживать активность НАТО в мире, все чаще роль ОДКБ представляется скорее позитивной. Именно поэтому госдепартамент США выделяет значительные ресурсы на историческое переосмысление социалистического прошлого в государствах Восточной Европы.

Сегодня ОВД в западной прессе представляется неким реликтом тоталитаризма, замедлившего эволюционное развитие восточноевропейских государств.

Но, несмотря на тщательно насаждаемую евроатлантистами русофобию и осуждение «оккупации» бывших стран-членов Договора, определенная прослойка населения Восточной Европы по-прежнему сохраняет ностальгические чувства в отношении времен соцлагеря. Особенно это касается восточной части Германии, где старшее поколение вспоминает ГДР с определенной долей симпатии.

Поэтому тень Организации Варшавского договора полностью уйдет из Европы лишь после того, как не останется живых свидетелей существования в условиях социалистического блока.

Возможно, к тому времени и НАТО уже дискредитирует себя как организация, с 1991 года находящаяся в «творческом поиске» внешнего врага.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы шос нато одкб михаил горбачев варшавский договор
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