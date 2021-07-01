Требования Праги, согласно которым Москва вдруг оказалась должна миллионы евро, совершенно неприемлемы. Чешское руководство окончательно запуталось в версиях, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Напомним, что ранее Прага сообщала: хотим 650 млн крон (25,5 млн евро), эти деньги — компенсация за взрывы на оружейных складах в деревне Врбетице (данные Mlada fronta Dnes). Которые, к слову, случились они ещё в 2014 году — и при этом единой версии того, как именно всё произошло, нет до сих пор.
"Вердикт наш прост: Прага запуталась в своих версиях, запуталась в собственных интересах, потому что к национальным интересам это не имеет никакого отношения, и просто переключилась на создание мифологии и продвижении собственных фантазий, которые выдает за некие факты.
Предложение чешской стороны о проведении обсуждения её претензий мы, конечно, рассматриваем как неприемлемые", — сообщила Захарова в ходе брифинга.
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