Прямая линия: у вопросов к президенту исторические корни

В ходе прямой линии, которая состоялась 30 июня, президент Владимир Путин ответил на 68 вопросов жителей России. Набор тем по стране сводится к простому — проблемы местные, но не решаются, власти местные, но не решают. Реакция была мгновенной:

в Ижевске приступили к ремонту детского садика и на все работы выделили 3 миллиона рублей,

вопрос с газификацией в Краснотурьинске обещали решить за год или два, а пока пенсионеров обеспечили дровами.

После Прямой линии с президентом в регионах стали решаться проблемы, о которых не вспоминали годами.

В эфире программы "Необычная неделя" политолог, доктор исторических наук, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалёв рассказал главному редактору издания Pravda. Ru Инне Новиковой о последних важнейших событиях в нашей стране и по всему миру. Самое главное событие прошлой недели, без сомнения, Прямая линия президента Владимира Путина. Чем она необычна? Что самое важное?

— Игорь Георгиевич, Прямая линия Президента России снова привлекла всеобщее внимание. Как обычно, множество вопросов было задано Владимиру Путину. Всего же поступило более двух миллионов обращений.

Это, конечно, говорит об огромном количестве и серьезности наших проблем. Какие-то проблемы были сразу же решены, другие решаются. С другой стороны, мы всегда смеялись, что президент решает вопросы с пенсиями, платёжками за ЖКХ и капитальным ремонтом.

Все говорили, что это — вообще безобразие. Но как раз сейчас в Майями рухнул двенадцатиэтажный дом, который при трех президентах пытались починить, но не смогли. И ни один президент такой вроде как ерундой не занимался.

У нас же в результате Прямой линии все-таки многим людям реально помогли. Но мы не представляем, скольким людям не удалось попасть на эту прямую линию, задать вопросы. Конечно, были и очень важные вопросы подняты.

Владимир Владимирович сказал, что Борис Ельцин не передавал ему власть, а он не был готов принять эту власть, но пришлось это сделать, поскольку он тогда был премьером. Также Владимир Путин сказал, что тоже готов будет передать власть достойному человеку. Что вам показалось особенно важным, значимым, интересным, на что вы обратили внимание?

— Прежде всего, конечно, сам факт того, что президент общается с населением, с народом, слушает его, — это главное. Не особенно важно, что там кто-то как-то отбирает или не отбирает эти вопросы, как их группируют, важно, что президент находится в курсе тех событий, которые происходят в стране.

Можно, конечно, делать упор на то, что плохо, когда президент должен вмешиваться в дела бытового характера — провести газ, отремонтировать здания, построить дорогу или еще что-то.

Но не надо забывать, что у нас страна — особая. Всё-таки мы долго жили в условиях царского режима. Вера в царя-батюшку достаточно глубоко укоренилась в нашем народе. И сейчас есть достаточно популярное и часто используемое понятие "глубинный народ".

Здесь можно апеллировать к тому, что действительно многие из россиян часто видят последнюю надежду только в главе государства. Ведь все эти бюрократы-чиновники на местах, которые должны были бы решить их проблемы, их совершенно не решают. У нас есть масса претензий к управленцам на местах.

Хотя здесь могу сказать, что у нас все-таки исторически нет большого опыта местного управления, самоуправления. Земство у нас появилось только в середине XIX века.

До этого все в деревне решал помещик, который отвечал, чтобы его крепостные хорошо жили и трудились на него. Он был заинтересован, чтобы они хорошо работали, соответственно, обустраивал как мог их жизнь. Поэтому вот эта апелляция к самому главному начальнику, на мой взгляд, абсолютно неслучайна.

Президент не лукавил

Также я вполне допускаю, что президент Путин не лукавил, когда говорил, что он не очень был готов после президента Ельцина взять власть. Это реально такая ответственность за гигантскую страну с кучей проблем, тем более если вспомнить, что из себя представляла Россия в то время, когда Путин стал президентом.

И мне кажется, что подготовка преемника, наследника (как угодно его называйте) — это тоже достаточно серьезная задача. Потому что кто после Путина будет управлять Россией очень важно, особенно в нынешнем бурно и непредсказуемо развивающемся мире, где все меняется гораздо быстрее, чем это было раньше…

Кто мог предположить этот COVID и пандемию, моментальную смену глобализации изоляционизмом? — Никто не мог предположить. Кто мог предположить наступление этих же самых экономических кризисов, политических сложностей, с которым сталкивается современный мир?…

Поэтому подготовка кадров, которые смогут встать на путь преемственности и вести страну дальше, действительно очень важная вещь. И мы видим, какое большое внимание у нас уделяется этому вопросу.

Да, мы не можем говорить о том, что это происходит очень хорошо и гладко, что все проблемы решены и уже есть замечательный кадровый резерв, но программы работают. Программы подготовки управленцев высшего уровня достаточно активно сейчас продвигаются.

Да, мы изучаем чужой опыт, понимая при этом, что у нас своя специфика и просто заимствовать чужой опыт, наверное, невозможно. Нужно понимать и всегда принимать во внимание, что есть российская изюминка, которую никаким чужим опытом не переймешь.

— "Умом Россию не понять".

— Поэтому, мне кажется, здесь президент тоже был достаточно искренен.