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Автор Александр Шторм

Россия потеряла более миллиона пенсионеров

Экономика » Прогнозы и статистика

Россия за последние годы потеряла около миллиона пенсионеров. Их количество за два года сократилось в связи с повышением пенсионного возраста и более редкими назначениями выплат. Также свою роль сыграла пандемия коронавируса.

Россия потеряла более миллиона пенсионеров

Статистика по пенсионерам

По итогам первого квартала 2021 года в России насчитывалось 42,598 млн пенсионеров, гласят данные Росстата. Это почти на 1,27 млн человек меньше, чем в начале 2019 года.

Фактически количество пенсионеров начало сокращаться после начала пенсионной реформы в 2019 году. Так как возраст выхода на пенсию по старости увеличился на полгода, ПФР перестал назначать пенсии в таком количестве, как раньше.

По сравнению с 2018 годом:

  • число страховых пенсий в 2019 году сократилось на 41%,
  • число пенсий по государственному обеспечению сократилось на 9%.

Разумеется, государство осталось в выигрыше, так как общее число пенсионеров за год уменьшилось на 326 200 человек. А за 2020 год количество пенсионеров сократилось сразу на 568 700 человек.

Просто сограждане, ко всем бюрократическим прелестям, стали чаще умирать из-за пандемии COVID-19.

Дожил до пенсии? Это страховой случай

В марте кабмин сообщил, что якобы не обсуждает новое повышение пенсионного возраста, изменения не планируются и в правительстве "нет рабочей группы по пенсиям". Хотя вектор движения, как говорится, очевиден.

Ранее представитель партии власти публично объяснил, как на самом деле устроена пенсионная система в России. Единоросс Александр Ильтяков довольно цинично высказался о пенсии и пенсионерах.

Ильтяков назвал в своём выступлении пенсию "страховым случаем", и все его дальнейшие рассуждения строились, отталкиваясь от этого факта.

"Человек дожил до пенсии — это страховой случай. Ты уже перешагнул тот порог, который тебе отмерен прожить: 60-65 лет. 50% не должны вообще доживать. Так устроена пенсионная система — это математически всё высчитывается. Цинично? Но так принимается система пенсий во всём мире…" — высказал своё мнение Ильтяков.

Простая арифметика по украденным пенсиям

На особый цинизм чиновника уже почти никто не обратил внимания, но его позицию прокомментировал в "Новых известиях" публицист Анатолий Несмиян. Несмиян акцентировался на том, что подобные фигуранты "очень любят оправдывать любую российскую гадость зарубежным опытом".

Никто во власти не собирается учитывать, что россияне десятилетиями живут с регулярными реформами.

  • Наши накопления пострадали ещё при павловской реформе,
  • фактически потом в дело вступил Сбербанк,
  • потом олигархи, взращенные Ельциным,
  • потом случился дефолт, потом грабили нынешние чиновники (чего только стоит более чем двукратная девальвация рубля в последние годы и трёхкратный рост цен!), напоминает эксперт.

Какой страховой случай тут вообще может быть, если у большинства россиян не было ни малейшей возможности скопить денег на старость и нет её и сегодня.

"Накопительная часть пенсий самым циничным образом замораживается ежегодно, и даже хуже — чиновники вместо того, чтобы вернуть, хотят её обнулить и давно не скрывают этого. Так что пенсионный вопрос в России пробивает очередное дно вместе с циниками во власти", — уверен Несмиян.

Эксперт пояснил, что пресловутое повышение пенсионного возраста является очередным грабежом именно математически, поскольку, даже выплачивая такую мизерную пенсию, как 10-12 тысяч рублей, за пять лет государство экономит себе 600-700 тысяч рублей с каждого человека. А выходит, что "теперь с каждого миллиона пенсионеров украдено и буквально присвоено 600-700 млрд рублей", пишет аналитик.

И это не предел, судя по извращенному подходу к проблемам. Впереди нас ждёт много интересных открытий и чиновничьего креатива.

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Правительство готовит новое "обнуление" пенсионерам
Редактор: Елена Тимошкина
Темы пенсия росстат пенсионеры анатолий несмиян александр ильтяков пенсионный возраст пенсионная реформа пандемия коронавируса накопительная часть пенсии
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