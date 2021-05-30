Сергей Городников: в России предлагают ввести каторгу

Предложение Федеральной службы исполнения наказаний о замене трудовых мигрантов заключёнными получает поддержку. Действительно, люди должны работать, нарушившие закон и отбывающие наказание за это — тем более. Но почему такой вопрос встал именно сейчас? Кому и зачем это нужно? В какой этап каторги капитализма мы сейчас входим? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил директор Центра разработок глобальной политики Сергей Городников.
Читайте начало интервью: Сергей Городников: Деньги народа идут в проекты близких к власти олигархов
— Сергей Васильевич, сейчас обсуждается, рассматривается предложение о замене трудовых мигрантов заключёнными, прежде всего на стройках, точках роста, инфраструктурных проектах.
Ведь действительно большое количество осужденных, но трудоспособных людей можно и нужно использовать. Но вы сказали, что эта инициатива направлена только на обогащение близких к власти людей? Почему вы так считаете?
— Выделяют триллионы рублей в развитие инфраструктурных проектов. Надо срочно делать северный широтный ход, нужно БАМ расширять, порт БАМ превращать в самый крупный порт в мире.
Во Владивостоке надо строить порт СПГ, реализовывать другие СПГ-проекты, строить "НОВАТЭК". То есть — везде нужны стройки, стройки, стройки. А мигранты исчезают. А деньги вложены. А заинтересованные люди уже просчитали свои доходы…
Поэтому они начинают давить на президента и правительство: замените нам мигрантов, нам нужен низкоквалифицированный труд, чтобы отбить бабки, чтобы на этих проектах выгоду получить. В результате всё это выливается в предложение ввести в России каторгу.
— Каторгой вы называете, что заключенные будут трудиться, как все нормальные люди? Вы называете это каторгой? Но ведь там не будут какие-то ужасные условия и крайне тяжёлый опасный труд.
— Каторга — не грубое, ужасное слово. Это — просто общепризнанное определение, когда государство начинает своих заключенных использовать в трудовых целях.
— Если они будут работать, это — плохо и неправильно? А то, что они сидят за наш счет и при этом занимаются мошенничеством, хорошо и правильно?
— Да, каторга — это неправильно. Вы живете в каком-то социализме. Мы живем в капитализме. Капитализм ведет к постоянному раздроблению общества на тех, кто способен делать бизнес и тех, кто не способен.
Как использовать неспособных делать бизнес? — Либо через рынок привлекать к труду, либо во всякие охранные структуры, либо на войну, либо на каторжные работы. Просто нет других способов. Так развивался любой капитализм.
В Америке каторжный труд заключённых использовался вплоть до недавнего времени. По-моему, и сейчас на хлопковых плантациях используется рабский труд заключенных. Это — общепринятая в капитализме практика.
Мы вступили в капитализм, и это — единственный способ. Когда вы не можете привлечь добровольных рабов извне, вы договариваетесь с их хозяевами. Зачем сюда приезжал президент Таджикистана Эмомали Рахмон? — Он по сути дела продавал Путину своих рабов.
Путину понадобились таджики, но они сейчас не хотят ехать в Россию. Поэтому он с Рахмоном, по-видимому, так договаривался: ты направляешь таджиков, а мы тебе военную помощь оказываем или еще что-то. — Бартер в чистом виде.
Капитализм на самом деле устроен так, что ему нужны рабы, только не в чистом классическом виде. Частная собственность на чужой труд появляется с развитием рыночного капитализма.
Собственно, частный капитализм зародился не в древних цивилизациях, не в Египте, не в Китае. Он зародился в полисах Древней Греции — там, где появилась демократия, олигархия. Это — неизбежно. Мы через это должны пройти.
Поток мигрантов начинается, возобновляется в страну тогда, когда достигается определенный уровень развития. Уровень, когда — высокая зарплата и так далее. Этого мы не можем достичь, пока не пройдем определенные этапы, в том числе — создание определенной инфраструктуры.
Любое государство это использует. Гитлер, допустим, когда пришел к власти в Германии, то под видом борьбы с безработицей строил почти за бесплатный труд свои знаменитые автобаны.
В них поместили либералов, направили их туда, куда требовали крупные капиталисты. Интеллигенцию просто хватали и направили в трудовые лагеря для того, чтобы обслужить химические и металлургические концерны, где требовался низкоквалифицированный труд.
Сейчас мы приближаемся к такому же моменту. Государство больше не может содержать огромное количество интеллигенции, в первую очередь гуманитарной. Не только у нас возникает такая проблема. Это было везде при построении капитализма.
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