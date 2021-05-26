Сергей Городников : Деньги народа идут в проекты близких к власти олигархов

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев поддержал предложение Федеральной службы исполнения наказаний о замене трудовых мигрантов заключёнными. Идея вроде бы правильная. Но она поднимает, тянет за собой и многие другие вопросы.

Почему вообще у нас до сих пор востребован, прежде всего, неквалифицированный труд? Почему массово не проводится модернизация и не создаются высокотехнологичные производства? Почему развиваются только отдельные точки роста, крупные проекты, а вся страна деградирует? Обо всем этом и многом другом в эфире программы "Точка зрения" Инне Новиковой рассказал директор Центра разработок глобальной политики Сергей Городников.

— Сергей Васильевич, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев поддержал предложение ФСИН о замене трудовых мигрантов заключёнными. Он сказал, что большая проблема, когда здоровые мужики просто сидят и бездельничают. Мы знаем, что несмотря на запреты, они имеют средства связи, и звонки телефонных мошенников в основном идут из колоний.

То есть получается, что действительно большое количество трудоспособных людей сидят и бездельничают или даже продолжают нарушать закон, а в тоже время мы призываем мигрантов. И для граждан азиатских республик созданы гораздо более благоприятные условия для приезда, работы и адаптации в России, нежели для жителей той же Украины, которые как бы нам гораздо ближе и могли бы гораздо проще влиться в наше общество. Как вы оцениваете такую ситуацию в целом и конкретно эту инициативу?

— Дело в том, что Алексей Кудрин давно носится с одной идеей, по-моему, еще с конца 2015 года, когда Владимир Путин пригласил его возглавить реформы. Реформы так и не начались, но Путин приглашал Кудрина.

И Кудрин одним из условий ставил инфраструктурный проект. Он как либерал видел единственный путь решения проблем страны — бросить все средства, все фонды, которые есть в наличии, в развитие инфраструктурных проектов.

— Дороги, мосты, благоустройство и развитие городов?…

— Не совсем так. Инфраструктурный проект — это дороги через страну, в том числе высокоскоростные, связывающие Китай с Европой, а также дороги в Арктику и портовые сооружения, связанные с вывозом сырья с севера России.

Всё надо было бросить, по его мнению, в порты, дороги и транспортные магистрали, которые связывают сырьевые регионы с вывозом сырья заграницу, а также — склады, перевалочные пункты и так далее, и так далее, в общем — все, что связано с логистикой, которая обеспечивает этот вывоз. Именно такая была идея.

Либеральная спекуляция Россией

Просто либерализм — это идеология обслуживания спекулятивных коммерческих интересов. И победа либералов, а у нас она — объективна, потому что с этого начинается всегда либеральная буржуазная революция, она ставит вопрос, что выход из кризиса только один — это интеграция в мировую торговлю.

Любыми путями с начала 90-х годов либералы загоняли нас в мировую торговлю. Это, с их точки зрения, очень правильно.

Если ты в мировой торговле выступаешь в позиции некого субъекта, производящего товарную продукцию, то выигрываешь. Но если ты не можешь конкурировать товарной продукцией, то ты неизбежно превращаешься в сырьевую страну, сырьевой придаток.

А как можно вывозить сырье из нашей страны? — Из огромной страны просто так не вывезешь. Для этого нужны тысячекилометровые трубопроводы, железные и автомобильные дороги, порты и так далее.

Поэтому все ресурсы, связанные с инфраструктурным проектом, направляются и направлялись в развитие точек вывоза, средств вывоза сырья из страны. Потому что ничем другим мы не можем торговать.

Друзья Путина

И так сложилось, что во всех проектах оказались заинтересованными лицами все друзья Путина. Они — никакие не специалисты ни в чем, не инженеры. Они пришли в бизнес на купле-продаже, перехвате чего-то. И для них понятно, привычно и выгодно вкладываться в бюджетные проекты.

Бюджет у нас наполняется налогами со всей страны. А направляется все в несколько крупных проектов, точек: олимпиады, порты. И вокруг этого поднимается шумиха, как будто мы развиваемся. А на самом деле получается, что развиваются всего несколько точек, а вся остальная страна является просто колонией, из которой выкачиваются ресурсы.

Все друзья Путина делают бизнес на том, что контролируют деньги, выделяемые на инфраструктурные проекты. На этом они и стали миллиардерами. Они заинтересованы, чтобы бюджет все больше и больше тратился на такие проекты.

Деградация страны при росте в списке Forbes

А инфраструктурные проекты не требуют квалифицированной рабочей силы. Чем ты проще — тем лучше, там же — только лопата и мастерок нужны, чтобы цемент перемешать…

Тем более, что наши олигархи так нигде и не произвели модернизацию, даже на своих производствах никто из них не производит модернизацию. Сейчас там наступает просто полный износ оборудования.

Для них главное — занять место в списке Forbes повыше. — Вот их главная задача. Поэтому у нас как все было направлено, так и остается направлено только на это.