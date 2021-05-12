Россияне могли бы иметь гарантированный доход с нефти

В России вновь говорят о безусловном базовом доходе (ББД). Как инструмент, он может перестроить всю схему функционирования российской экономики.

Политический консультант Анатолий Вассерман недавно предложил выплачивать гражданам безусловный базовый доход в размере десяти тысяч рублей.

По его словам, "Россия во время карантина выплачивала родителям деньги — без всяких условий. Можно утверждать, что некоторый опыт выплаты базового дохода у нас уже есть", — отметил он.

В настоящее время стране имеет смысл готовиться к выплате безусловного базового дохода. Это поможет экономическому росту стать долгосрочным, но нужно налаживать внутреннее производство, а "не заваливать страну импортной продукцией".

По сути, России нужны собственные высокотехнологические производства. Также, по словам Вассермана, нужно добиться баланса бюджетных доходов и расходов системы социального обеспечения и провести трансформации в экономической и социальной сферах.

Напомним, о базовом доходе говорил и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. В середине весны он заявил, что его фракция планирует внести в Госдуму законопроект о выплате безусловного базового дохода для малоимущих граждан.

Эту же тему поднимал и заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В таком случае государство будет выплачивать человеку определённую сумму независимо от его рода деятельности, социального и экономического положения — оно перечисляет денежные средства, достаточные для удовлетворения основных жизненных потребностей.

Смысл базового дохода в том, что человек получает от государства гарантированную сумму денег. По мнению Вассермана, такая мера поддержки населения является инструментом справедливого социального государства.

Несмотря на некоторую утопичность идеи, многие страны ЕС экспериментируют с ББД. В своё время президент США Ричард Никсон пытался ввести ББД — идею зарубили именно демократы. Идею выдвинул в XVI веке английский философ Томас Мор, позже с ней работали Томас Пейн и маркиз де Кондорсе.

Позже за неё ратовали Фридрих фон Хайек, Джеймс Мид и Милтон Фридман.

Из современных известных личностей сторонниками базового дохода являются:

Папа Римский Франциск ,

, Барак Обама ,

, Илон Маск ,

, Ричард Брэнсон ,

, Джеф Безос ,

, изобретатель и футуролог Рэймонд Курцвейл.

По данным международной организации European Social Survey ("Европейское социальное исследование"), более 73% жителей России выступают "за" введение ББД. Не исключено, что эта мысль станет национальной идеей России.

Но пока это только в стадии обсуждения. В перспективе введение ББД не предвидится, так как в стране неудовлетворительный уровень производительности труда, заявили в минэкономразвития. Пока к процессу россияне не очень готовы.

Тем не менее опыт Европы, Северной Америки и Африки нужно изучать плотнее. В Финляндии в 2018 году подобный эксперимент прекратили в пользу новых реформ социальной сферы. Швейцарцы же в 2016 году на референдуме голосовали против ББД (77% жителей).

А в Италии, например, с прошлого года для малоимущих ввели ежемесячные гарантированные выплаты: 500 евро для несемейных граждан и 1050 евро для многодетных семей. Причём экономика не рухнула.

Примерно три миллиона бедных будут ежемесячно получать от 500 до 1000 евро, пока они не поднимут свои доходы до приемлемого уровня.

Россиянам мог бы быть интересен и опыт Ирана и штата Аляска, где социальные выплаты осуществляются в виде рентного дохода от добычи и продажи полезных ископаемых.

Иран платит своим гражданам ежемесячную выплату в размере 40 долларов, её ввели в 2011 году. Жители американского штата Аляска на протяжении уже нескольких десятилетий получают базовый доход из фонда, который формируется за счёт 35% средств, полученных от продажи нефти.

А самое главное — люди от полученных таким образом денег не пускаются во все тяжкие и не бросают работу. Так что все опасения напрасны.

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