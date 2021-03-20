Дмитрий Орешкин: Нельзя сейчас брать кредиты

В начале 10-х годов вышел Указ президента о создании 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году. Очередной коммунизм с капиталистическим лицом с треском провалился. В последнее время росли только цены, а зарплаты стали снижаться. Многие люди вообще лишились доходов. Оставалось жить в кредит. Хотя ни в коем случае их нельзя было брать — ни тогда, ни сейчас.

Официальные судебные приставы и частные коллекторы завалены работой. Может быть, как раз это и есть те рабочие места?… Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал политолог, ведущий научный сотрудник Института географии РАН Дмитрий Орешкин.

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— Дмитрий Борисович, вы сказали, что в связи с ужесточением политики Центробанка теперь будет труднее зарабатывать деньги и развивать, а особенно начинать бизнес, потому что станет труднее получать кредиты. Зато микрозаймы получить — не проблема, а теперь, видимо, только там и можно будет взять кредит. Только потом люди попадают в очень неприятные истории.

— Еще как! На наш взгляд, с кредитами у нас сейчас — просто катастрофа. Об этом не говорят, предпочитают не афишировать, как бы официально не замечают, но насколько я понимаю, в России уже 8 миллионов дел по невозвращенным кредитам переданы в службу приставов.

Количество людей, которые не могут выплачивать кредиты, существенно выросло, по-моему, на полтора миллиона за один год. Размер среднего невыплаченного кредита — где-то двести с лишним тысяч.

Сюда входят кредиты по жилью, ипотека и другие долгосрочные займы, за машину, например, но это — все-таки доброкачественные кредиты. А краткосрочные кредиты под безумные проценты — это вообще мрак и грабеж.

Не брать кредит!

Я многократно говорил, где только мог, что нельзя сейчас брать кредиты! Но три года назад проводили социальные опросы, люди как раз отвечали на вопрос: "Как вы считаете, хорошее сейчас время брать кредит или плохое?"

Большинство считало, что сейчас — хорошее время, чтобы взять кредиты. Они были полны оптимизма. Кредит — это форма оптимизма. Я сейчас возьму, а потом мне будет лучше, я заработаю и верну.

Три года назад люди охотно брали кредиты. А у меня было ощущение, что мы идем в тупик, поэтому я не в истерике и не заполошно, но довольно устойчиво говорил, что если можно не брать кредит, то лучше не брать, лучше воздержаться, перетерпеть.

Берут деньги чужие, отдают свои квартиры

Потому что сейчас люди попадают просто в безвыходные ситуации, им приходится отдавать последнее и все равно оставаться в должниках. У них банки за долги, которые они не в силах оплатить, отбирают квартиры, автомобили или еще что-то. И эта ситуация на глазах расширяется.

Все больше людей попадают в эту самую кредитную и нефтяную кабалу. Она связана с нефтяной, потому что в существенной степени наша экономика сырьевая и очень сильно зависит от глобальных цен на нефть.

Конечно, даже сейчас, оказавшись в долгах, люди же не скажут себе, что были неправы, когда брали кредиты, которые им теперь не по карману погасить. Нет, все равно эти люди будут обвинять и предъявлять претензии к банку, к правительству, еще кому-то.

Это психологически очень понятно и по-человечески ясно. Но ведь действительно надо вспомнить, что три года назад нам казалось, что мы поднимаемся с колен, и все будет хорошо, поэтому мы легко заработаем и отдадим кредиты или нам их спишут…

— Российское государство легко списывает кредиты всем странам. Может быть, поэтому часть людей считает, что можно не отдавать кредиты. И в интернете разные "специалисты" рассказывают, как говорить с банками и коллекторами, чтобы не отдавать кредиты. Многие берут кредиты, даже не думая о завтрашнем дне.

— К сожалению, да, это свойственно людям — жить здесь и сейчас, а по возможности и заныкать. Если есть возможность не отдавать кредит, конечно, никто его не будет возвращать.

Но ведь надо понимать разницу в весовых категориях. Есть простой человек, который взял кредит, а с другой стороны, есть целая контора, которая из него этот кредит будет вышибать.

И эта контора будет пользоваться квалифицированными юристами, какими-то там пацанами, которые будут под окнами демонстрации устраивать, развешивать объявления, всячески запугивать и портить жизнь. Все способы будут использованы.

— Сейчас так уже не делают, за это наказывают.

— Делают, делают, не обольщайтесь. К сожалению, помимо частных коллекторских служб, ведь есть еще и официальные — судебные — приставы. Суд принимает решение, и после этого приставы к должникам приходят. Они ведут себя ненамного интеллигентнее этих братков.

8 миллионов таких судебных решений уже есть. Уже понятно, что сами люди не вернут эти кредиты и проценты никогда. Но ведь могут просто из квартиры вышибить, если есть квартира.

И ничего не поделаешь, потому что это юридически обосновано. Что остается делать людям? На нелегальное положение что ли переходить, как Владимир Ильич Ленин в Разливе прятаться?…