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Автор Инна Новикова

РКН кусает Twitter. Подавится как с Telegram?

Общество » Соцсети

Российская власть замедлила Твиттер, поскольку он не убрал запрещённый контент. При этом появились проблемы с интернетом у самой власти. Говорят: просто так совпало. Но помнится, точно также было с Телеграмм. Два таких совпадения — уже явно не случайны, даже если и совпало. Надо ли бороться с неугодными интернет-ресурсами? Зачем и как? Какие могут быть последствия? Стоит ли овчинка выделки? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил независимый политолог, ведущий научный сотрудник Института географии РАН Дмитрий Орешкин.

Читайте начало интервью: Дмитрий Орешкин: "Спутник V" работает

— Дмитрий Борисович, недавно замедлили работу Twitter в связи с тем, что не была удалена запрещенная в России информация. Но мы помним историю с Telegram, когда его запретили, а реально ничего сделать не смогли, и все, включая администрацию президента, им прекрасно пользовались.

Сейчас нам сообщили, что ограничения только будут касаться видео и фото и, что акции Twitter обрушились на 2%. Тем не менее, компания никак на это не реагирует. Возможно ли добиться, чтобы иностранная интернет-компания, работающая на территории России, исполняла российское законодательство? Ведь у них тут вообще ничего нет.

— Я думаю, что борьба с информационными сетями в принципе — дело тупиковое. С другой стороны, пока не убедишься, что это дело тупиковое, надо пытаться бороться. Что касается падения акций, я бы не назвал это обрушением или обвалом акций. Просели акции всего на 2%.

Это значит, что кто-то воспользовался этим информационным сообщением для того, чтобы зафиксировать выгоду, прибыль и, соответственно, выйти из этих акций с тем, чтобы они немножко провалились, потом прикупить, когда они подешевеют, в надежде на то, что в будущем они опять подорожают.

Конечно, это — плохая новость для Twitter и его инвесторов, но не смертельная. 2% — это вполне в нормальных пределах колебание. У нас Газпром, Сбербанк, и прочие крупные корпорации легко колеблются на 2-3%, и это не считается никакой историей.

Гораздо важнее, мне кажется, другой вопрос: за что и зачем Twitter замедляют? Он отказался выполнять предписания, которые Роскомнадзор ему выдал. В ответ ему дали понять, что у нас есть возможности испортить ему жизнь.

Но как показала практика — эти возможности неидеальные, потому что одновременно с замедлением Twitter произошли трудности с целым рядом других интернет-служб на нашей территории. Хотя нам говорят, что это одно с другим не связано.

— Так было с Telegram, тогда тоже пол-Москвы не работало.

— Да, точно так же было затруднение работы других сайтов, в том числе правительственных. Нам говорят, что это совпало. Была какая-то ситуация, трудность с облачными сервисами даже за пределами нашей страны, а Twitter — как бы отдельная история.

Мне кажется, говорить надо не о том, как это отразится на Twitter. Дело — не в нем. Помимо Twitter, мессенджеров — огромное количество. Мне кажется, более важным:

  • во-первых, насколько эта мера возымеет воспитательное значение?
  • во-вторых, чем она вызвана?

Горы рождают мышей

Почему в других странах не пытаются Twitter ограничивать? Там наоборот — Twitter в соответствии со своими правилами ограничивал президента. С точки зрения Twitter неправильно вел себя президент США. У нас же наоборот — с точки зрения государственных структур неправильно ведет себя Twitter.

Да, я согласен, что любая контора, которая функционирует на нашей территории, должна подчиняться тем уложениям, которые приняты на этой территории.

Но в данном случае возможно придется судиться в международном суде, если эти уложения покажутся корпорации унижающими и затрудняющими ее деятельность и, соответственно, наносящими ей ущерб. Готова ли Российская Федерация судится с Twitter в каком-нибудь европейском суде или в каком-нибудь арбитраже?

Коль скоро государство не удовлетворено деятельностью корпорацией, а корпорация не хочет подчиняться указаниям государства, для этого есть суд, в том числе, естественно, и международный.

Но пока, мне кажется, в этой акции — больше пропагандисткой составляющей. Ведь действительно не смогли ничего сделать с Telegram.

И Twitter тоже никуда не уйдет. А если уйдет, то его место займут другие точно такие же структуры, которые не так уж сильно будут зависеть от восприятия своих законов со стороны России.

Это — довольно большие государственные затраты, но от которых довольно мало практического проку. Наша власть не может не обращать внимание на такую, с ее точки зрения, вредную, разрушительную деятельность Twitter. Но и сломать ему шею она тоже не может.

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Редактор: Юрий Кондратьев, Куратор: Наталия Красовская
Темы twitter соцсети telegram-канал дмитрий орешкин
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