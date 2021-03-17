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Автор Инна Новикова

Дмитрий Орешкин: "Спутник V" работает

Здоровье

В программе "Необычная неделя" географ, политолог и политгеограф, ведущий научный сотрудник Института географии РАН Дмитрий Орешкин рассказал главному редактору издания "Правда. Ру" Инне Новиковой о важнейших последних событиях в России и по всему миру. Недавно он сам привился, поэтому сообщил о своем самочувствии. А также:

— В Дании остановили вакцинацию препаратом AstraZeneca.
— Прививаем весь мир, а у самих в провинции вакцин не хватает.

— Дмитрий Борисович, на прошлой неделе произошло много событий в медицинской сфере. Сначала Дания приостановила применение вакцины AstraZeneca из-за образования тромбов у привитых людей. Заявляется также о других очень серьезных побочных эффектах. Подобное наблюдалось и во многих других странах.

Британия, где зарегистрирована эта фармацевтическая компания, говорит, что это все — абсолютно надуманно, нет оснований для запрета. Но Италия, Норвегия, Исландия тоже временно прекратили поставку этих вакцин. Австрия объявила о проверке. В общем в королевском семействе Старого Света — большой скандал.

До этого на Западе обвиняли Россию, что у нас все плохо, вакцина никуда не годится, хотя никаких серьёзных негативных моментов с ними не было, наоборот — она показывает высокую эффективность. Поэтому отдельные страны в обход ЕС уже хотели приобрести "Спутник V". Как вы считаете, теперь будет дан зеленый свет нашим вакцинам по всей Европе?

— Действительно уже 9 стран в Европе отказались от использования вакцины AstraZeneca, потому что было зафиксировано 22 случая развития тромбоза. По сообщению производителя, состоялось уже 3 миллиона прививок этой самой AstraZeneca.

Можно 22 случая разделить на 3 миллиона и узнать, какова вероятность появления тромбоза. Это — первое. Второе — это необязательно произошло из-за прививки.

Может быть, что у людей была предрасположенность к тромбозу. Например, если я страдаю раскоординацией и, возвращаясь после прививки, поскользнулся и сломал ногу, это вряд ли следствие прививки. Хотя может быть, что это и связано.

Короче говоря, мне кажется, отказ этих 9-ти стран вполне рационален. Надо проверить, надо испытать и посмотреть статистику. В такой ситуации всегда лучше перегнуть, чем не догнуть.

Война вакцин действительно имеет место. Понятно же, что конкуренцию никто не отменял и она не всегда бывает честной.

Кстати, я уже два раза привился "Спутником V" и нормально себя чувствую. Вчера получил анализ-подтверждение — там у меня показатель 195 антител. Я не знаю, их в штуках считают, в килограммах на литр, миллиграммах на литр.

— Это — очень хороший результат.

— Считается, что иммунитет появляется, если их больше 12-ти. У меня — почти 200. Значит, иммунитет есть. В то же время со мной ничего плохого не было. Только один день у меня было ощущение небольшой продромы.

Другой вопрос, что может быть среди тех миллионов людей, которые привились, что-то могло произойти у кого-то, и у наших тоже. Но пока таких сообщений нет.

Претензии европейской медицины, насколько я понимаю, заключаются в том, что у нас формально не пройден так называемый третий этап клинических испытаний.

То есть, мы немного быстрее европейских и американских вакцин — с опережением графика — выдали сертификат, но, по-видимому, не ошиблись.

Да, есть процедура выдачи сертификата: три фазы проверки, последняя — клинические испытания, когда должно быть несколько тысяч, а лучше десятков тысяч привитых, чтобы посмотреть результаты и возможные угрозы. Третью фазу мы проскочили, потому что надо было спешить.

"Спутник V" работает

Но теперь, когда обвиняют нашу вакцину в том, что это — русская рулетка, мы в ответ можем представить: смотрите, мы провели третью фазу, она по своим показаниям не хуже, а даже и лучше европейских.

Поскольку сейчас есть несколько миллионов привитых людей, то третья фаза де-факто состоялась. Поэтому такого рода обвинения уже выглядят как голословные. Да, мы быстро выдали то, что называется сертификат. Но эта штука работает. Я могу это подтвердить на своем личном опыте.

Конечно, европейцы, особенно производители вакцин, хотели бы, чтобы покупали их продукцию. Это вполне естественно. Война брендов, имиджей, конкуренция имиджей — тоже вполне естественна, особенно когда дело касается медицины.

Суть, кроме всего прочего, с моей точки зрения, заключается в том, есть ли у нас достаточно мощностей для того, чтобы производить достаточное количество этой, по-видимому, хорошей вакцины.

В Москве привиться — не проблема, но в провинции, насколько понимаю, как раз наших вакцин пока не хватает.

Поэтому мне кажется, что если и предъявлять какие-то претензии к российской вакционной политике, то в том, что сначала надо привить своих, а потом уже — Европу, Латинскую Америку, Африку и занимать позиции на международном рынке.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы astrazeneca спутник v вакцинация коронавирус дмитрий орешкин
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