Банк России тормозит рост цен ограничением денег

Почему инфляция в России бьет рекорды? Не в деньгах счастье. Почему это не только народная мудрость, но и решение Центробанка на данный момент. Как это повлияет на финансово-экономическую ситуацию, рынок и на нас всех? Рост цен будет меньше, но зарабатывать деньги станет трудней. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал политолог, ведущий научный сотрудник Института географии РАН Дмитрий Орешкин.

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— Дмитрий Борисович, новость не очень радостная, но всем давно очевидная — годовая инфляция в России в феврале ускорилась до максимума с ноября 2016 года, то есть — рекордная за 5 лет. Новая формулировка политики Госбанка однозначно сигнализирует о прекращении цикла смягчения денежно-кредитной политики.

Я, честно говоря, не заметила, что было какое-то смягчение денежно-кредитной политики. Тем не менее, Банк России заявил, что будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике. Оказывается, в последнее время была мягкая финансовая политика. Как нам на это все реагировать?

— Вы не заметили смягчения политики, я так очень даже заметил. За 5 лет рубль стал дешевле практически вдвое по отношению к доллару. До этого курс был где-то около доллара за 30 рублей, а сейчас стал практически один за 70. Понятно, что он тоже колеблется: то растет, то падает, но в целом — достаточно стабильно.

Это значит, что рублей относительно долларов напечатали больше, Центральный банк выпускал деньги, имитировал платежные средства, всякого рода бумаги. Необязательно прямо деньги печатать. Можно печатать всякого рода деривативы, которые выполняют функцию денег.

Поэтому денежная масса росла. Соответственно, подрастал и уровень цен, но в предыдущий период это было не сильно. Поскольку нет прямой однозначной функциональной зависимости особенно в России, где люди нечасто ездят за границу, нет такого мощного товарообмена с Западом, то у нас раньше это как-то не очень чувствовалось.

Когда выпустили больше рублей, то цена немножко поднялась, но и зарплата тоже немножко поднялась. Поэтому мы жили примерно в том же самом ощущении. Хотя если вы вспомните, сколько пять лет назад вы платили в магазине, оставляли там за определенные товары, и сколько платите сейчас за тот же самый набор, вы почувствуете, что …

— … в два раза — точно больше.

— Да, примерно раза в два. Вот я помню, что мы за 5000 рублей в "Ашане" покупали еды на неделю на семью из четверых человек, нам хватало даже еще бутылочку вина прикупить.

Сейчас же на двоих-троих на неделю в пять тысяч и без вина даже близко не впишешься. Так что — да, цены очень существенно подросли, довольно сложно это отрицать.

От денег толку уже нет

Переводя слова Сбербанка на человеческий язык, это значит, что он перестает подпечатывать эти деньги, потому что они уже не поднимают экономику. Деньги ведь нужны, деньги как кровь, которая экономику питает.

Когда ситуация кризисная, было принято решение количество денег увеличивать, подбрасывать определенное количество новых дензнаков. И это обычно помогало. Но в какой-то момент оказывается, что экономика эту новую дополнительную денежную массу переварить уже не в силах.

И тогда эти деньги вываливаются на рынок, их меняют на доллары. Тогда эти деньги к сохранившей объем товарной массе привязываются, и в результате получается, что масса товаров остается та же самая, а денег стало больше. Поэтому цены растут.

Зарабатывать будет трудней, зато тратить быстрей

И в этот момент банк должен принимать неприятное решение, которое называется нейтральная денежная политика. То есть — теперь они больше нормы печатать денег не будут. Это значит, что денежная масса будет сжиматься.

Для нас это значит, что деньги будет зарабатывать труднее. Вот в этом — основной посыл.

Цены будут не так быстро расти, но заработать свой рубль будет труднее, чем сейчас. Открыть бизнес будет труднее, потому что будет трудно получить кредит.

И в этом смысле деньги, видимо, хотят заморозить на той фазе, на которой они сейчас есть относительно к доллару. То есть — дальше уже рубль дешеветь относительно доллара и евро не должен.

Но с другой стороны, означает, что за это придется заплатить снижением темпов экономического роста. Они и так не высоки. Но если бы сейчас еще продолжили печатать деньги, то у нас получится ситуация, которая называется стагфляция.

Стагнация — это, когда экономика не растет, а с другой стороны, деньги печатают, потому что надо платить зарплату, надо людям создавать какое-то облегчение. И получается, что деньги очень быстро дешевеют на фоне стагнирующей экономики.

Вот тут очень важно поймать момент, чтобы такого не случилось. Это, собственно, и есть функция Центробанка — поймать тот момент, после которого умеренная инфляция, которая в принципе свойственна развивающейся экономике, может перейти в ускоренную инфляцию, которая очень сильно бьет по интересам населения.

У нас был великоват, на мой взгляд, темп инфляции, но сейчас Центробанк пришел к идее, что надо ограничивать количество денег. Это, конечно, сделано правильно и вовремя.