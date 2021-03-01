Россия уводит транзит из Польши, Литвы, Латвии

Польша, Литва, Латвия теряют российский и белорусский транзит, наказывая не Россию и Белоруссию, а своё население.

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Латвия потеряла транзит угля

Грузооборот крупнейшего порта Латвии — Рижского, в 2020 году составил 23,7 миллиона тонн грузов, что на 27,6% меньше, чем годом ранее. По итогам работы января он уменьшился на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует информация на сайте порта.

Как ясно из статистки, фактически приостановлен экспорт российского угля — падение по перевалке угля к январю прошлого года составляет 99%, упала также перевалка древесных пеллет — на 12,1%, химических грузов — на 16,1%. В общей сложности насыпных грузов в январе обработано 113 тысяч тонн, что на 7,9% меньше, чем в январе прошлого года.

Наливных грузов в Рижском порту в январе текущего года стало на 20,4% меньше, чем годом ранее — всего 209 тысяч тонн. Из них нефтепродуктов отгружено меньше на 21,1%.

Директор Рижского порта Ансис Зелтиньш, заметил, что кризис с российскими грузами дал порту импульс развиваться в направлении диверсификации грузов и качества их обслуживания. Но это слабое утешение для рабочих терминалов и железной дороги.

Министр сообщения Талис Линкайтс в эфире Латвийского радио4 сказал, что в свете снижения грузоперевозок по Латвийской железной дороге (ЛЖД) пришлось провести сокращения персонала и снизить затратную часть, отказаться от проекта электрификации.

Председатель правления Балтийской ассоциации — транспорт и логистика (БАТЛ) Иварс Ландманис заявил порталу BNN, что терминалам просто не нужно столько работников, и они начинают увольнения. При этом он напомнил, что многие в Латвии живут от зарплаты до зарплаты, и вряд ли им будет просто найти альтернативную работу.

"Все это нехорошо для простых людей", — заключил Ландманис.

Польша додиверсифицировалась

В Польше, как сообщает отраслевой портал "Аргус”, НПЗ компаний "Лотос” и "Орлен” перестали получать поставки нефти из России.

Польша импортировала практически все необходимое для своих НПЗ сырье по построенному в 1965 году трубопроводу "Дружба”. Но если в 2006 году доля российской нефти марки Urals в сырье, поступавшем на польские НПЗ, составляла 95,5%, но в дальнейшем начала снижаться и сегодня составляет 66%.

Обозреватель издания Myśl Polska Анджей Щенсняк пишет, что российская нефть пользуется в его стране наибольшим спросом (треть всего импорта) и "отличается самой лучшей ценой". Учитывая, что за 13 лет разница в цене между Urals и Brent составила в среднем 1,6 доллара за баррель, при объеме импорта в 25 млн тонн (180 млн баррелей) это дало Польше огромную сумму экономии в год — примерно миллиард злотых (22 млн евро), подсчитал он.

Аналитик поясняет, что "это не мы проводим диверсификацию" (иначе бы СМИ били в литавры), а из России "диверсифицируют нас". Так как объёмы поставок снизились, то льготы по цене польским НПЗ были отменены, но поляки не согласились на более высокую цену и теперь будут покупать у Саудовской Аравии дорогую нефть, повышая отпускные цены на бензин.

"Россияне добились своего: они будут зарабатывать на поставляемой в Польшу нефти больше, а особые условия предложат тем, кто хочет вести сотрудничество", — пишет Щенсняк.

В Литве убытки терпит Клайпедский порт

Клайпедский порт Литвы (с грузооборотом большим, чем все три латвийских порта) потерял на транзите белорусских нефтепродуктов. Перевалка нефти на терминале Бутинге упала на 18,1 процента — до 490,7 тысячи тонн за январь текущего года, говорится в отчетности порта. Литовцы пожинают плоды белорусофобии — поддержав "белорусскую весну", они столкнулись с решением Минска перенаправить нефтепродукты, полученные из российской нефти — в российские порты на Балтике.

Компания Klaipedos nafta заявила, что в этом году "Белорусская нефтеналивная кампания" (БНК) не будет экспортировать нефть через её терминал в Клайпедском порту.

БНК также решила не продлевать долгосрочный контракт с компанией LTG Cargo "Литовских железных дорог", которая доставляла её продукцию в Клайпедский порт. С января белорусские нефтяные грузы будут перевозиться только в соответствии с краткосрочными потребностями БНК.

"Перенаправление грузоперевозок по железной дороге, в том числе экспорта удобрений, за пределы Клайпеды нанесёт ущерб Литве, поскольку на поток российских и белорусских товаров приходится около 42% всех грузооборота в Клайпедском порту. Мы менее зависимы, чем Латвия и Эстония, но зависимость всё ещё существует, и от этого зависят результаты как Клайпедского морского порта, так и "Литовских железных дорог", — сказала lrytas. lt Индре Гените-Пикчене, главный экономист компании INVL Asset Management.

Она бьёт тревогу — разорятся многие автомобильные компании.

Украине стоит посмотреть на Эстонию

Москва не желает зависеть от стран, которые демонстрируют недружественное к ней отношение. Безусловно, Украине надо делать выводы из опыта коллег. Несмотря на то, что есть гипотетическая увязка транзита газа через "Северный поток" от его наличия через Украину, отказаться от неё будет просто. Пример Эстонии говорит о том, что она, потеряв российский транзит лет 10 тому назад, сейчас выглядит наиболее благоразумной среди стран-русофобов.

Чем дальше в лес, тем больше дров

Замечено, что "диверсифицируя" свои поставки энергоносителей, трансграничные страны не могут отказаться от российских энергоресурсов по причине хорошего соотношения цены и качества, а попадают лишь в большую зависимость от них — по более дорогим схемам.

Например, проект СПГ-терминала в Скулте (Латвия) обречён на то, чтобы покупать российский СПГ, а оплачивать завышенные цены будет население, считает бывший министр экономики Латвии Ральф Немиро.

"Откуда дешевле всего привезти жидкий газ — из Америки, из Норвегии или из Санкт-Петербурга? Конечно, из Санкт-Петербурга! Таким образом, мы будем просто обманывать сами себя, и ни о какой независимости, как любят говорить авторы этого проекта, не может идти и речи. Это будет тот же российский газ, который станет приходить на терминал в Скулте и который будет субсидироваться государством, то есть жителями нашей страны", — заявил Немиро.

Или например, демарш Литвы, что она не будет покупать белорусскую электроэнергию, потому что она "вредная" от АЭС в Остравце.

Но энергосистемы России и Белоруссии увязаны, а Литва получает электроэнергию из Латвии, которую ей поставляют из Псковской области. И какая там именно электроэнергия в рамках единой энергосистемы (ЕЭС) России и Белоруссии — никто не знает.

Литва, ставшая энергодефицитной с момента закрытия Игналинской АЭС, вынуждена закупать всё более дорогую электроэнергию. Так же и Украина закупает не европейский, а российский газ по реверсу, который им не является, переплачивая в два раза. Польша тоже это скоро почувствует на более дорогом топливе из саудовской нефти.

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