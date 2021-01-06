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"Газпром" снизил транзит газа поставщикам через Украину

Россия

В январе "Газпром" снизил объёмы транзита российского газа через территорию Украины.

Как сообщают "Ведомости", в декабре объём транзита составил 180 миллионов кубометров газа в сутки, в то время как в январе этот показатель равен 130 миллионам кубометров. Об этом на своей странице в одной из социальных сетей сообщил гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Он отметил, что при соответствующем запросе от "Газпрома" Украина готова увеличить объём транзита газа.

Ранее сообщалось, что после запуска новых газопроводов в обход территории Украины, объёмы поставок газа через эту страну в предыдущем году сократились на 38 процентов.

Автор: Максим Щегольков
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