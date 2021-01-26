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Автор Александр Шторм

Россиянам придётся перейти на кривые огурцы и картошку?

Экономика

Прозвучавшая недавно идея производителей кормить россиян неликвидными овощами "взорвала" информационное пространство. О последствиях такого рода решений рассуждают специалисты и аналитики.

Россиянам придётся перейти на кривые огурцы и картошку?

Зачем нужно пускать в продажу овощи, которые раньше шли на пропитание скоту? Как пишет обозреватель "Царьграда" Мария Иваткина, первым на эту тему выступил Картофельный союз России.

По сути, именно он предложил ввести в торговый ассортимент картофель класса "эконом" (корнеплоды от 3,5 до 5,5 см) для продажи самым необеспеченным частям населения.

Далее подтянулся Национальный плодовоовощной союз с идеей продавать крючкообразные огурцы.

Независимый эксперт розничной торговли Вадим Корсунский отметил, что цена неликвидных товаров ниже на 30, а может быть, даже 40%. Весь вопрос в том, была ли у производителя альтернатива по реализации этого товара.

Ничего плохого в том, чтобы на полках появились овощи эконом-класса, нет. Тем более, что они всё равно попадают и сейчас в магазины, где закупается 90% населения. Но всё же заметная доля такой продукции скармливается скоту, а то и просто утилизируется.

Разговор идёт даже не о красоте картошки, а о стандартах наценки. Когда из правового поля ушла статья о спекуляции, надбавка выросла до 100, 200, а когда и 500%. В этом плане самым показательным товаром является бутилированная вода.

Стоимость литра качественной, но простой питьевой воды составляет не более двух рублей, но в магазине она стоит 30 рублей и выше.

По сути, именно минпромторгу нужно несколько ограничить аппетиты коммерсантов-монополистов. Но стоит об этом только заикнуться, сразу же начинается крик, что это не рыночная мера, и производители с посредниками в два голоса начинают угрожать правительству подорожаниями и социальным напряжением.

Роль государства в регулировании цен нужно наращивать. Чиновники обязаны вводить ограничения лишь на товары первой необходимости — сахар, подсолнечное масло или хлеб.

Ничего с рынком не случилось, когда премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4,7 млрд рублей для стабилизации цен на хлебобулочные изделия. Ещё один способ контроля цен — просто директивная фиксация розничных цен и мораторий на их рост.

Корсунский отмечает, что если заставлять производителей продавать товар дешевле, либо теряется смысл реализации, либо накапливаются долги, которые они потом вынуждены как-то компенсировать позже. Ограничили цены на сахар — мгновенно подорожал опт, и в итоге взлетела отпускная цена.

Впрочем такие истории характерны для любой отрасли. Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль рассказал, что в цене бензина или дизтоплива стоимости нефти немного, львиная доля — налоги, размер которых меняется так, чтобы розничная цена оставалась более-менее стабильной. Налоговая нагрузка в России слишком завышена.

Но экономисты заявляют, что снизить налоговую нагрузку — не вариант. Именно налогами кормится федеральный бюджет, из средств которого платятся пенсии и пособия, строятся дороги и детские сады. Без этого Россия моментально перестанет быть даже подобием социального государства.

"Так что гонять представителей "обнаглевшего бизнеса" бессмысленно, нужно сосредоточиться на повышении доходов русских людей, иначе экономике страны не выплыть", — пишут эксперты.

"Магазины премиум-сегмента также стали предлагать покупателям элитные товары в упаковках-пробниках. Продвигается идея в разрезе осознанности потребления — дабы не приходилось выкидывать испортившиеся излишки. Тем самым маскируется снижение покупательской способности условно состоятельных людей", — обсуждают они.

"А помните, в тяжёлые 90-е сигареты продавали поштучно — и сейчас продают в далекой провинции? Не падаем ли мы снова в эту пропасть?" — переживают в соцсетях.

"Разве условные Ваня, Маша, Ыыскенди сейчас не едят сосиски с белком насекомых или колбасу из корнеплодов, а то и искусственную икру на стол "для красоты" не ставят? Курицу, которая жарится без запаха, как гречка и мясо, наколотое настолько, что усыхает при готовке вдвое? Или кто-то найдёт хотя бы десять продуктов без пальмового масла? Только люди не будут готовы платить за дорогие и по-настоящему качественные продукты — они, скорее, сэкономят себе на маршрутку, "полторашку" пива или дешевую кофточку "с блестками", чтобы выделяться на встрече подруг", — пишут другие комментаторы.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы рост цен бедность геннадий шмаль михаил мишустин цены на продукты вадим корсунский продукты питания
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