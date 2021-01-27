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Автор Игорь Буккер

Регионы живут беднее, чем столица: что с этим можно сделать

Экономика

В Москву со всей страны стекаются денежные потоки. Это налоги, которых остро не хватает регионам. Почему так?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Игорь Буккер поговорил с руководителем Центра экономических исследований Института нового общества, экономистом Василием Колташовым.

Читайте начало интервью:

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— Ситуация распределения налогов в Российской Федерации на самом деле не очень справедливая. Дело в том, что налог на доходы предприятий уплачивается там, где они зарегистрированы.

То есть для крупных компаний это не регионы, где они работают, а Москва. И получается, что московский бюджет буквально затоплен деньгами.

Отсюда, кстати, и прожиточный минимум Собянин может позволить себе установить намного выше, чем в провинции. Единственным ограничителем здесь является установка, чтобы этот разрыв между Москвой и регионами не был слишком уж большим.

Потому что цены по всей стране давно московские. И все это прекрасно видят и знают. Более того, в Москве — если не брать центр с дорогими магазинами — все может стоить дешевле, чем в регионах. Почему? Да потому, что больший размер рынка, больший объем продаж, соответственно, на потоках прибыль делается гораздо более активно.

Мне кажется, что должна быть единая система, налоги на доходы предприятий должны распределяться равномерно по России.

Есть еще одна важная проблема, связанная с налогами в Российской Федерации.

  • Это отсутствие необлагаемого налогами минимума.

Нам в 90-е, в начале нулевых рассказывали про преимущества плоской шкалы: 13% и так далее — вот это хорошо.

А на самом деле получается, что бедный платит больше:

  • если у тебя низкие доходы, а ты получаешь еще и белую зарплату, то выплачиваешь и отчисления в Пенсионный фонд, все социальные отчисления и 13%-й налог. Там только с доходов идет налог 45% примерно, а потом еще ты платишь налоги, делая покупки, это НДС 20%, 10%.

Получается, что ты платишь чуть ли не 50% налогов. Это крайне несправедливо, что очень много налогов у самых бедных граждан.

Естественно, это подрывает покупательскую способность домашних хозяйств.

Поэтому хотя бы в размере 50 тысяч рублей нам необходим в России необлагаемый уровень доходов. Если люди получают меньше 50 тысяч рублей, то налога в 13% здесь быть не должно. И те деньги, которые берет государство, возвращаются.

Проблема пенсионеров

Хоть повышай, хоть не повышай уровень прожиточного минимума, если пенсия у людей ниже, то местные власти ее доплачивают.

Устанавливая высокий прожиточный уровень в Москве, власти поддерживают своих пенсионеров. Это хорошо. А как быть с теми, кто в провинции?

Поэтому было бы неплохо, если бы пенсионеры в России получали налоговые возвраты. Они платят НДС в тарифах ЖКХ, в потребительских товарах, которые покупают как минимум на 3 тысячи рублей в месяц.

В принципе несправедливо брать с этих людей налоги. Поэтому государство могло бы им 3 тысячи вернуть. Это бы решило проблему очень низких пенсий.

Большое количество людей получают пенсии ниже среднего уровня. Нам обычно говорят, что средний уровень такой замечательный, он подрос, но основная-то масса людей получает пенсии ниже. Да, они сейчас получают доплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму. Но было бы правильно, если бы они получали еще и к этому обязательный возврат, стандартный для пенсионеров возврат налогов.

 

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы налоги василий колташов
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