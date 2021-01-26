МРОТ вроде бы и повысили, но большинству россиян легче не стало

Ежегодно — это уже в России стало традицией — в январе вступают в силу законодательные изменения. Причём в самых разных сферах. Январь-2021 не исключение. Самый, наверное, важный вопрос — изменение МРОТ.

Об этом в программе "Точка зрения" Игорь Буккер поговорил с руководителем Центра экономических исследований Института нового общества, экономистом Василием Колташовым.

— Основное изменение, которое у нас сейчас произошло, это повышение минимального размера оплаты труда в связи с изменением прожиточного минимума.

Изменение составило примерно 5%. Учитывая потери населения в доходах из-за пандемии, прямо скажем, невелико.

Изменение методики, к которой прибегли в правительстве, позволило повысить минимальную оплату труда, хотя при этом не отразило, не компенсировало тех материальных потерь, которые понесли и беднейшие граждане — основная масса населения России.

Ситуация получалась двоякая.

Считать, что повышение прожиточного минимума в 2-3 раза решит все проблемы, нет никакого основания, потому что работодатели просто проигнорируют такого рода изменения.

Я постоянно слышу о том, что в России минимальная заработная плата приписана к этому прожиточному минимуму — очень своеобразному и странному. Но она не является указанием для работодателя, который может платить и меньше. Причем даже в бюджетной сфере.

Поэтому, к сожалению, повышение МРОТ у нас не работает автоматически.

К тому же есть механизм ставок — можно перевести на 0,8, на 0,9 ставки, а люди все равно работают много. А если тебе не нравится работать много, перерабатывать, пересиживать сверхурочно где-то, то тогда — не работай.

Это вообще не вариант для большого количества россиян, которые живут в глубинке и получают невысокую заработную плату — 8-9 тысяч рублей. То есть ниже прожиточного минимума.

Но это повышение, конечно, дает возможность поднять немножко все выплаты, связанные с минимальным размером оплаты труда.

Но было бы гораздо лучше, если бы к этому была добавлена еще минимальная ставка оплаты труда почасовая.

Тогда бы было бы понятно примерно в пересчете на часы, сколько платить людям нельзя, и они смогли бы обращаться не в суд, а в правоохранительные органы напрямую, если работодатели платили бы им ниже прожиточного минимума.

Помните, у нас избирательная кампания 2017-2018 гг. проходила под знаком стремления президента ликвидировать сверхнизкие доходы? И вот это установление минимальной заработной платы — пусть и очень невысокое — вызвало определенный энтузиазм, что хотя бы ниже этого платить не будут.

На деле всё наоборот: ниже МРОТ тоже платят.

Поэтому повышение на 5%, может быть, окажется даже более эффективным, чем двукратное. Просто потому, что пока нет инструментов ликвидации механизмов низкой оплаты.

Но проблемы-то остаются.

Единственным плюсом 2020 года является в этом смысле то, что у нас сохранилось большое количество рабочих мест, что не было такой массовой безработицы, как, например, в Соединенных Штатах. То есть там 20-25% насчитывали. А у нас такого, конечно, и близко не было.

Но все-таки очень низкие доходы большинства граждан остаются, наверное, одной из самых главных проблем, которые есть в экономике, потому что экономический рост должен опираться на этих граждан как покупателей. Люди должны покупать недвижимость, а никакую льготную ипотеку они не потянут, если будут получать эти копейки.

— Я видел сообщение со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина, что прожиточный минимум в расчете на душу населения в Москве на 2021 год составит 18029 рублей. А вот по другим регионам уже какие-то были данные?

— По другим регионам я данных не видел. Но можем предполагать, что выше 12-13 тысяч рублей, если не считать северных регионов, не поднимется.

И эта система, когда местные власти устанавливают прожиточный минимум, на мой взгляд, неправильная. Это должен устанавливать федеральный орган, правительство. И вся эта система должна быть привязана к каким-то коэффициентам.

Например, есть северные коэффициенты. У нас определенное количество людей трудится в тех условиях, в такой удаленности от коммуникаций, где цены на продукты намного выше. И здесь логично.

Но этот разрыв Москвы и регионов, который у Собянина есть и который там держится, меня, например, раздражает.

Можно сказать, что Москва дороже. Но в чем она дороже? Если, конечно, вы ходите в кафе, в рестораны, в театры, то — да, дороже. А если вы являетесь человеком, который получает эту минимальную заработную плату, то вы на нее купите такое же ничтожное количество необходимых вам продуктов и услуг, как и в любом другом российском крупном городе.

Почему здесь должна быть такая значительная разница? Это непонятно.