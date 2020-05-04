Итогом коронакризиса станет закрытие 90% ресторанов?

Пройдёт время и, постепенно, мир станет возвращаться к привычному ритму жизни. Откроются городские парки, торговые центры, салоны красоты и, конечно же, любимые рестораны. Вопрос только в том, все ли выживут после кризиса, какими путями будут из него выходить и какие в принципе перспективы у общепита?

Лишний раз говорить о том, что у ресторанов "всё очень плохо" смысла нет - это и так всем понятно. Но всех, безусловно, интересуют прогнозы относительно дальнейшего развития событий.

По мнению президента федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, в мае, вероятнее всего, предприятия общественного питания работать не смогут, в лучшем случае эта возможность появится в июне. Но, очевидно, что к этому моменту примерно 40-50 % предприятий уже не откроются.

И, увы, эти предположения похожи на правду.

Несмотря на то, что практически все заведения, с целью поддержания собственной работоспособности, перешли в режим доставки и обслуживания «на вынос» - это не спасает их от стремительного банкротства.

Причин для такого плачевного развития событий несколько.

Рассмотрим основные.

Во-первых у населения, по большей части, резко сократились доходы, если и не пропали совсем - в такой ситуации не до ресторанов.

Во-вторых далеко не все рестораны изначально ассоциировались с режимом доставки и самоизоляция этого не изменила.

Люди привыкли к тому, что можно заказать на дом пиццу и суши, всё остальное предпочитали есть непосредственно в любимых заведениях. Это и понятно - многие блюда просто не пригодны для доставки.

Допустим любимые многими стейки не возможно привезти клиенту в прожарке «медиум», в пути они превращаются в стопроцентный «велдан» - и это не единственный пример.

Ну и, конечно, нельзя отрицать тот факт, что люди просто боятся заказывать что либо на дом, опасаясь заражения коронавирусом через пищу, её упаковку и т.п. Понятно, что совокупность данных факторов влияет на ресторанный бизнес крайне негативно.

А если случится, прогнозируемая, вторая волна осенью?

Которая, по мнению экспертов, может стать сильнее текущей - тогда что будет? При таком плачевном раскладе тот же Игорь Бухаров прогнозирует закрытие порядка 90% предприятий общественного питания.

На данный момент появились заведения, которые пытаются выжить за счёт социальных «акций», доставляя горячее питание для врачей. К этой истории, конечно, отношение весьма не однозначное.

С одной стороны мы сейчас для врачей готовы горы свернуть (смотря сериалы на диване), да и кормить их, безусловно, тоже.

А с другой - как-то это не красиво что ли... спасать бизнес прикрываясь добрым делом. Ну да ладно, врачи сыты и это главное, остальное - мысли вслух.

Совсем не сладко пришлось многим заведениям, расположенным в торговых центрах. По закону они ведь имеют право работать на доставку, а по факту - собственник ТЦ закрывает всё здание и сотрудникам на работу даже не попасть. И это ещё очень везёт, если собственник устраивает арендные каникулы - но на это, к сожалению, идут не все.

Перспективы у ресторанного бизнеса, к сожалению, очень грустные, особенно у среднего ценового сегмента. По мнению эксперта, «на плаву» останутся только элитные рестораны и фастфуд.

Это и понятно.

У дорогих заведений подушка безопасности посерьёзнее и это позволит им остаться в игре, у фастфуда - клиентов станет побольше, т.к. снизились финансовые возможности.

К его мнению хочется добавить лишь мысли про маленькие «домашние» кафе, которые специализируются на выпечке и десертах - они продолжат своё существование за счёт жителей соседних домов, которые продолжают завтракать и полдничать полюбившимися "вкусностями".

В том, что большинство заведений не смогут выжить даже открывшись после самоизоляции, безусловно, свою роль сыграет психологический фактор. Посидеть на открытой веранде с хорошим расстоянием между столами захотят многие, а прийти в маленькое заведение с кучей столов - совсем нет.

Все мы понимаем, что рестораны с летними верандами, чаще всего, с чеком выше среднего. Ну и фастфуд, с чеком ниже среднего, сюда же - взял свой бургер и сел на соседнюю лавочку на свежем воздухе.