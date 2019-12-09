Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Экономика
Уголь Металлы Нефть Лес Газ
Автор Любовь Степушова

Болгария готова начать транзит российского газа с 1 января 2020 года

Экономика » Сырье » Газ

Исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов гарантировал, что Болгария уже с 1 января 2020 года готова обеспечить транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию из трубопровода "Турецкий поток".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Малинова газете "24 часа".

"Даже если с начала года транзит российского газа через Украину в Болгарию по Трансбалканскому газопроводу будет остановлен, мы подготовлены. 30 ноября Турция сделала "золотой" сварной шов, который соединил "Турецкий поток" с "Болгарским потоком". Уже на текущей неделе "Булгартрансгаз" начнет заполнять газом 11-километровый участок газопровода на своей территории, а Турция — на 140-километровом участке. Мы будем готовы к 15 декабря, они, надеюсь, к 20 декабря", — сообщил Малинов.

Ранее Малинов в программе "12+3" на Horizon категорически отрицал наличие какого-либо внешнего давления на Софию с целью отложить реализацию проекта "Балканский поток": "Нет, я надеюсь, что нет!" — сказал он.

По словам исполнительного директора "Булгартрансгаза", "Балканский поток" с технической и экономической точки зрения имеет ряд преимуществ по сравнению с другими вариантами по реализации не только транспортировки газа, но и в рамках концепции создания Балканского хаба, что даст возможность Болгарии стать региональным центром и игроком на газовых рынках.

"Согласно контракту, инфраструктура (трубопровод до границы с Сербией - ред.) протяженностью 308 километров должна быть завершена в течение 250 календарных дней с момента письма-соглашения, отправленного 25 сентября. Эти 250 дней истекают 31 мая 2020 года. И в течение 615 дней остальная часть инфраструктуры — оставшиеся 168 километров — будет реализована и построена, поэтому в настоящее время мы находимся в согласованных сроках ", — заметил Малинов.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая ( "Балканский поток") — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы — Греции, Италии, Болгарии, Сербии и Венгрии.

Во время пресс-конференции по итогам двусторонней встречи с президентом Сербии Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, впервые дал жесткую оценку действиям Болгарии, которая, по его мнению, затягивает работы по строительству "своего" участка "Турецкого потока".

Читайте по теме:  Оправдания Болгарии по "Турецкому потоку" шиты белыми нитками

Темы болгария транзит газа "турецкий поток" балканский поток
Актуальная аналитика
Правительство
Диалога общества и власти по экологии в России нет
Газ
Болгария готова начать транзит российского газа с 1 января 2020 года
Новости полиции и криминала
Журналисты нашли криминальные связи замначальника Самарского ГУВД
Новости Все >
В С-400 Турции есть уникальная функция, которой нет в ПВО России
20 человек пострадали от извержения вулкана в Новой Зеландии
Нейросеть научили "читать" по губам речь человека
США откажутся от сделки с Китаем в случае невыполнения их требований
Самуэльссон призвал отстранить россиян от Кубка мира по биатлону
Власти Самары поздравили горожан с Новым 2015 годом
25% работодателей планируют повысить зарплаты в следующем году
Эксперт: запрет взыскания долгов с пенсий － популистская декларация
Трамп не вспомнил, как называется Украина
Греция не выдаст Александра Винника США и Франции
Последние материалы
Греция не выдаст Александра Винника США и Франции
Жители чукотского поселка стали заложниками 64 белых медведей
Диалога общества и власти по экологии в России нет
Девушка из UFC полностью разделась на взвешивании
Болгария готова начать транзит российского газа с 1 января 2020 года
По космодрому Восточный возбуждено более 150 уголовных дел
Пять продуктов питания, которые приводят к мигрени
На Украине радикалы захватили Свято-Успенский храм
Коммунальщики Омска не могут справиться со снегом
В Финляндии разработали “бумажное” оптоволокно
Популярное
Шоу-бизнес
Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек

17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".

Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Новости Белоруссии
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Здоровье
Причины гормонального сбоя у мужчин и женщин
Бывший СССР
Филолог: переход на латиницу грозит Казахстану катаклизмами
Руслан Веснянко Украина надеется пересмотреть соглашение с ЕС Руслан Веснянко Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Роковые 70 лет на исходе: НАТО в системном кризисе Любовь Степушова
Комментарии
Украина надеется пересмотреть соглашение с ЕС
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
В 2020 году в России будут по-новому бороться с коррупцией
Пушков объяснил, почему Ельцин не присоединил Крым
В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку
На Украине радикалы захватили Свято-Успенский храм
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
Навальный активизировал раскрутку своего "Черного блокнота"
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
Навальный активизировал раскрутку своего "Черного блокнота"
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
Украина и Россия заключили договор на транзит нефти сроком на 10 лет
Титул "Мисс Вселенная 2019" получила представительница ЮАР
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
В России введут стипендии для безработных в возрасте от 50 лет
Евгений Петросян уже не разведенный мужчина, а молодой муж
Украина перед саммитом: националисты бузят, Порошенко закидали яйцами
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек
Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ