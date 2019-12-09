Болгария готова начать транзит российского газа с 1 января 2020 года

Исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов гарантировал, что Болгария уже с 1 января 2020 года готова обеспечить транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию из трубопровода "Турецкий поток".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Малинова газете "24 часа".

"Даже если с начала года транзит российского газа через Украину в Болгарию по Трансбалканскому газопроводу будет остановлен, мы подготовлены. 30 ноября Турция сделала "золотой" сварной шов, который соединил "Турецкий поток" с "Болгарским потоком". Уже на текущей неделе "Булгартрансгаз" начнет заполнять газом 11-километровый участок газопровода на своей территории, а Турция — на 140-километровом участке. Мы будем готовы к 15 декабря, они, надеюсь, к 20 декабря", — сообщил Малинов.

Ранее Малинов в программе "12+3" на Horizon категорически отрицал наличие какого-либо внешнего давления на Софию с целью отложить реализацию проекта "Балканский поток": "Нет, я надеюсь, что нет!" — сказал он.

По словам исполнительного директора "Булгартрансгаза", "Балканский поток" с технической и экономической точки зрения имеет ряд преимуществ по сравнению с другими вариантами по реализации не только транспортировки газа, но и в рамках концепции создания Балканского хаба, что даст возможность Болгарии стать региональным центром и игроком на газовых рынках.

"Согласно контракту, инфраструктура (трубопровод до границы с Сербией - ред.) протяженностью 308 километров должна быть завершена в течение 250 календарных дней с момента письма-соглашения, отправленного 25 сентября. Эти 250 дней истекают 31 мая 2020 года. И в течение 615 дней остальная часть инфраструктуры — оставшиеся 168 километров — будет реализована и построена, поэтому в настоящее время мы находимся в согласованных сроках ", — заметил Малинов.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая ( "Балканский поток") — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы — Греции, Италии, Болгарии, Сербии и Венгрии.

Во время пресс-конференции по итогам двусторонней встречи с президентом Сербии Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, впервые дал жесткую оценку действиям Болгарии, которая, по его мнению, затягивает работы по строительству "своего" участка "Турецкого потока".

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