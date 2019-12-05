Оправдания Болгарии по "Турецкому потоку" шиты белыми нитками

Бойко Борисов ответил Владимиру Путину на обвинение в затягивании строительства "Турецкого потока", но его оправдания шиты белыми нитками.

Премьер-министр Бойко Борисов прокомментировал обвинения Владимира Путина в том, что Болгария затягивает строительство "Турецкого потока".

"Возможно, информация у Путина старая, у нас уже 140-150 км выкопано и проложено труб. Мы были на маршруте с министром энергетики Сербии, Саудовской Аравии (СА) (фирма-подрядчик из СА- ред.) несколько недель назад … Мы задержались, потому что выполнили рекомендации Брюсселя. Вы слышали, что прямо сейчас говорят в Брюсселе, Вашингтоне … Все говорят: "Браво!" И в следующем году мы будем развивать связи во всех направлениях. Я говорю Путину: "Добро пожаловать", пусть он придет, он увидит, с какой скоростью мы строим. Я сделал все, что обещал. Я для этого получил гарантии в ЕС. Мы строим по 5 км в день. Я не верю, что сербы быстрее строят. Мы будем готовы вовремя", — сказал Борисов телекомпании BTV .

Премьер-министр выразил надежду, что газопровод заработает к концу 2020 года. По его словам, когда строительство завершится, Болгария станет "единственной быстрой и хорошей альтернативой" для российского газа. Он уточнил: "Нервозность Путина также проистекает из того, что мы бескомпромиссно действуем против (российских) шпионов".

Болгарская газета "Труд" опросила по теме местных экспертов. Так, заместитель председателя комиссии по энергетике парламента Валентин Николов пояснил, что была задержка из-за обращения в Комиссию по защите конкуренции (КПК), но Высший административный суд оставил в силе решение КПК, и строительство продолжилось. Эксперт по энергетике, профессор Атанас Тасев считает, что Путин "был введен в заблуждение". "Наша страна придерживается утвержденных сроков и на практике строит 4-5 км в день, что за 100 дней составит 400 км. Срок завершения трубопровода до границы с Сербией — июнь", - сказал Тасев.

Однако Борисов указывает другой срок — конец 2020 года. Значит, либо он лукавит про строящиеся 5 километров в день (с такой скоростью за более чем год можно прокопать до австрийской границы), либо не силен в математике. Скорее всего, первое, потому что Путин редко публично высказывает свое недовольство зарубежными партнерами, он склонен к нахождению компромиссов по дипломатическим каналам. Значит, у него есть объективные данные о скорости строительства, полученные, например, из космоса.

Почему это важно? Как сказал президент России на пресс-конференции после встречи с премьером Сербии Вучичем, в данный момент Киев предлагает неприемлемые условия для транзита российского газа. Поэтому, скорее всего, "Газпром" будет перекрывать украинскую трубу для транзита с 1 января 2020 года. А к июню запасы в хранилищах Европы будут исчерпаны, и страны Южной Европы могут ставить вопрос об исполнении "Газпромом" своих экспортных обязательств.

В своем ответе Борисов проговаривается о консультациях в Вашингтоне. Действительно, премьер только что возвратился оттуда, и, конечно, ему посоветовали не торопиться с "Балканским потоком", о чем и намекнул Путин.

Оправдания Борисова шиты белыми нитками. "Правила ЕС, тяжба с инвесторами" — на закупку F-16 у болгар деньги нашлись быстро, а Венгрия не испытывает проблем с "правилами ЕС", быстро преодолевает их и Германия с "Северным потоком". После провала всех крупных энергетических проектов с Россией Борисов может лишиться и этого, Греция готова согласиться на свой вариант транзита и даже просила об этом.

Что же, пусть тогда болгары с удовлетворением каждый раз слушают хвастовство Борисова о том, как его с помпой встречали в Вашингтоне.

Мнение эксперта

Как сказал "Правде.Ру" эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, Борисов нарушает договоренности. Он ничего о возможных препятствиях при заключении контракта не говорил, и задержка в строительстве — это серьезные финансовые убытки для "Газпрома", отметил эксперт.

"Поэтому, когда Борисов говорит о том, что он что-то там согласовывал, то он либо должен был сначала на это запросить какое-то время, либо он несет ответственность за задержку", — сказал эксперт. По его словам, у Борисова нет никакой цели. "Он затягивает просто потому, что не хочет подставляться под различное давление со стороны Соединенных Штатов, со стороны Евросоюза. Борисов — не то чтобы слабый лидер, но у него слабая страна. Поэтому он хочет хотя бы минимизировать этот вариант".

Владимир Брутер полагает, что нельзя на сегодняшний момент быть уверенным в том, что болгарский вариант будет реализован. "Но здесь нет проблем. Вопрос заключается в том, как из Турции попасть в северную часть Балкан. И если Турция его поддержит, то это будет не сухопутный, а скорее морской вариант", — резюмировал эксперт.

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