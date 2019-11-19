СПГ и запасы в Европе: "Газпром" готов закрыть транзит через Украину

"Газпром" с "открытым забралом" идет на конфликт с "Нафтогазом", он уверен, что сможет обеспечить отопительный сезон Европе, считает эксперт Игорь Юшков.

Украина ответила отказом на предложение "Газпома" о транзите газа в 2020 году. Глава Минэнерго Алексей Оржель сказал, что оно неприемлемо для Украины, учитывая, "что надо отказаться от арбитражей и подписать договор только на один год". Он предупредил, что, если РФ, несмотря на отсутствие нового контракта, 1 января продолжит поставки газа в Европу через украинскую ГТС, то Киев будет считать это контрабандой через свою территорию и прибегнет к юридическим мерам.

Президент "Нафтогаза" Андрей Коболев, со своей стороны, уверен, что если Газпром решит приостановить транзит через Украину, он потеряет значительную часть рынка и будет вынужден платить договорные штрафы своим клиентам в Западной Европе.

В понедельник "Газпром" направил Киеву официальное предложение о продлении действующих контрактов или заключении новых. Обязательными условиями названы: отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции"; ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против "Газпрома".

Кроме того, российская сторона ждет решения Киева относительно прямых закупок с 2020 год, которые предложено осуществлять с 25% скидкой от цены "по реверсу".

Как сказал "Правде.Ру" ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, "Нафтогаз" требует 10-летний контракт с условиями "качай или плати" на 110 миллиардов кубов, но это "абсурд, потому что Россия сейчас столько не качает".

В прошлом году, по словам эксперта, через Украину было прокачено 86,8 миллиардов кубов. С 1 января заработает первая нитка "Турецкого потока" и 15 миллиардов кубов "уйдут на Турцию". То есть от этого объема останется 70 миллиардов кубов, но на эти объемы Украина уже не согласна. Вторая нитка "Турецкого потока", продолжил Игорь Юшков, будет закончена примерно в марте-апреле 2020 года, и "туда уйдут еще 15 миллиардов кубов". К следующему отопительному сезону заработает на полную мощность "Северный поток-2" — это еще 55 миллиардов кубов. В итоге "Северный поток-2" и "Турецкий поток" дают мощность 86,5 миллиардов кубов. "Вот и все объемы, которые мы прокачали в прошлом году через Украину" — отметил эксперт.

Кроме того, пояснил Игорь Юшков, "Газпром" отказался указывать в контракте конкретные цифры по объемам прокачки, потому что арбитражные суды работают с пристрастием не в его пользу.

"Был контрактный договор с Украиной "бери или плати", в Стокгольском арбитраже сказали: "Вы понимаете, Украина — бедная страна, что с нее взять, давайте ей простим десятки миллиардов долларов штрафов". А когда разбиралось условие "качай или плати", то Стокгольмский арбитраж сказал: "Нет-нет, вы должны заплатить "Нафтогазу", они правы", хотя описания штрафов за нарушения условий "качай или плати" в контракте не было" — уточнил Игорь Юшков. Стокгольмский арбитраж сам вписал туда условия штрафов за недопрокачку газа, добавил он.

Игорь Юшков считает, что "скорее всего, транзита с 1 января не будет". Для Украины это "довольно трагично". Если Украина подпишет годичный договор, пояснил он, то в перспективе 2021-2022 годов Украина сохранит частичный объем прокачки — 10-15 миллиардов кубов, так как в ряд стран там действительно довольно выгодно транспортировать через Украину — это Молдавия, Румыния, может быть, частично Венгрия. Если же не будет транзита с 1 января, то его тогда уже не будет никогда на Украине, рассказал Игорь Юшков.

По его мнению, "Газпрому", может быть, целесообразно выплатить 2,6 миллиарда долларов, которые присудил Стокгольмский арбитраж, и окончательно разорвать контракты. Украина останется без транзита, ее геополитическое и экономическое значение упадет, денег за транзит не будет.

Основные проблемы, по словам эксперта в этом году могут возникнуть в "Сербии и, вероятно, Венгрии, Греции", и там будет зависеть все от температуры воздуха. Все остальные страны будут запитываться через "Северный поток-1", "Ямал — Европа", плюс "Газпром" закачал рекордные объемы газа в подземные хранилища в самой Европе. Он будет доставлять газ оттуда, " а также будет скупать СПГ с рынка и отдавать в счет своих контрактов".

"Судя по тому, как "Газпром" активно идет с открытым забралом на конфликт с "Нафтогазом", он уверен, что сможет пройти отопительный сезон без проблем. И сложный момент будет в январе, феврале, марте, дальше уже конец отопительного сезона, спад потребления в Европе. И дальше проблем уже не будет", — резюмировал Игрь Юшков.

За годы споров с Украиной Россия построила два трубопровода в Европу в обход украинской ГТС: "Северный поток" и "Турецкий поток". "Северный поток" работает, по нему газ поступает на территорию Германии по двум наземным ниткам — Opal и Nel.

Строится и вторая нитка через Балтику — газопровод "Северный поток-2", который должен вступить в строй до 1 января 2020 года и "Турецкий поток", который полностью проложен по дну Черного моря до побережья Турции, а ветка дотянута до границ Болгарии, дальше она будет идти через Сербию, Венгрию — в Австрию.

Комиссар по энергетике Марош Шефчович после очередного раунда переговоров в конце октября отметил, что "в ЕС мы полностью готовы ко всем сценариям". По данным польской газовой компании PGNiG, "хранилища газа заполнены в Европе, в Германии хранится 20,4 миллиарда кубометров"."Все полны — в Чехии, Венгрии, Германии, Польше, Австрии, Словакии ", — сказал генеральный директор PGNiG Петер возняк Reuters.

По его словам, Украине необходимо транспортировать не менее 60 миллиардов кубометров газа в год, чтобы ее газотранспортная система была прибыльной, в ином случае ее надо закрывать. По мнению украинского эксперта, директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, исключение Украины из ГТС Европы выгодно для Германии, которая хочет стать крупным российским газовым перевозчиком и устанавливать на транзит свои цены в ЕС.

В последние годы Украина обеспечила транспортировку около 110 миллиардов кубометров газа в страны ЕС, получая в год около 3 миллиардов долларов за транзит.

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