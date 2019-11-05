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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Эксперт рассказал, когда на Украине начнутся перебои с газом

Экономика » Сырье » Газ print

Киев отверг предложение Москвы "обнулить" претензии между "Газпромом" и "Нафтогазом" и заключить выгодный для Украины договор по транзиту. Эксперт Дмитрий Марунич рассказал о последствиях этого решения.

Выступая на пресс-конференции после встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном, Владимир Путин назвал "абсурдными" попытки "Нафтогаза" взыскать с "Газпрома" через суды на Украине семь миллиардов долларов за монопольное положение на украинском транзитном рынке. Он напомнил, что российский концерн не занимается транзитом газа через Украину — за это отвечают местные компании. Такое же мнение у Путина и об арбитражных судах в Стокгольме. Москва предложила Украине обнулить все споры и возобновить прямые поставки газа, цена которого будет на 20% дешевле, чем сейчас.

В выходные стало ясно, что Киев не готов ответить положительно. 2 ноября исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил на своей странице в Facebook, что компания направила в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к "Газпрому" на сумму 12 млрд долларов. Он выразил надежду, что решение по новому арбитражу может быть принято в 2021 году.

В воскресенье глава Минэнерго Алексей Оржель заявил, что Украина готова к прекращению транзита газа из России. "Если говорить о газе, мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории. Сейчас в украинских газохранилищах рекордное количество газа. Однако мы ни в коем случае не исключаем приоритетность подписания договора на транспортировку газа", — сказал Оржель.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не отказывается от транзита газа через Украину даже при наличии альтернативных маршрутов, однако сам Киев не стремится к договоренностям по этому вопросу. "Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Как сказал "Правде.Ру" сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, заявления министра экономики о прекращении транзита ничего нового в себе не несут. Теоретически основания для этого существуют, и под этот вариант накоплено более 21 миллиарда кубических метров газа.

Эксперт считает, что при "входе ноль в востока" с 1 января, при отсутствии реверса газа (потому что он завязан на транзите через Украину) и при несуровой зиме как минимум до конца февраля можно пройти спокойно отопительный сезон. Но уже в марте, продолжил Дмитрий Марунич, могут возникнуть проблемы с поставками газа отдельным потребителям, так как при холодной температуре невозможно газ поднять из хранилищ в конкретные сутки, когда это нужно, при их заполненности на уровне 35-40% от максимума.

"Не знаю, существует ли в этом мире молдавский, приднестровский или болгарский Бог, на месте этого Бога я бы сильно позаботился о молдавском, приднестровском и болгарском народах!" — отметил далее Дмитрий Марунич. Потому что в случае длительного прерывания транзита газа через Украину на выше обозначенных территориях, а также на румынской и греческой территориях, вполне вероятен существенный дефицит газа, возможно полное его отсутствие у Приднестровья. Эксперт сослался на данные ENTSOG — Ассоциации операторов ГТС стран Евросоюза.

По его мнению, отказаться от исковых требований к "Газпрому" на сумму 12 млрд в Стокгольмском арбитраже — невозможно, это крайне непопулярное решение для Киева, что "смерти подобно". "Я понимаю логику "Газпрома". Но я не представляю, как Украина должна эту логику принять", — отметил Дмитрий Марунич.

По словам эксперта, заявление Пескова — политическое. "В "Газпроме" вам никто бы никогда нечто подобное не сказал", — заявил Марунич. По его словам, украинская ГТС не развалится, а будет работать при любых раскладах, так как на Украине порядка 40 миллионов населения и крупные промышленные потребители. Они генерируют спрос на газ на уровне порядка 30, а то и более миллиардов кубометров газа в год.

"Другое дело, что при отсутствии транзита или при его снижении, которое нас ожидает неизбежно, украинский оператор ГТС, правительство будут вынуждены разработать схему мероприятий по минимизации последствий от снижения транзита. Это потребует вывода из эксплуатации значительной части объектов ГТС, консервации вероятной части магистральной трубопроводной системы, пересмотра схем ее работы, что также приведет к росту издержек при поставке газа внутренним потребителям", — резюмировал Дмитрий Марунич.

Заметим, что прекращение транзита через Украину и его начало по двум веткам "Северного потока" и по "Турецкому потоку" гарантирует России транзит газа в Европу в прежних объемах — около 200 миллиардов кубических метров в год.

Украина хочет заключить новый договор с "Газпромом" по "европейским правилам". Еврокомиссия на трехсторонних переговорах выдвинула "план Б" для Украины. Согласно ему, Киеву следует предусмотреть возможность краткосрочного выделения транзитных мощностей — на срок с первого января по первое июня. Однако Алексей Миллер заявил, что Украина не успеет оформить нового оператора по европейской сертификации до начала 2020 года, когда заканчивается 10-летний контракт с "Нафтогазом".

Как сказал "Правде.Ру" руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник, роль украинского транзита будет не столь важна в условиях работы "Северного потока-2". "Соответственно, Украине придется довольствоваться тем, что мы предлагаем. А мы даем им не более чем 10 миллиардов кубов в год — это максимум", — отметил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Владимир Путин сделал Украине хорошее коммерческое предложение по газу, но Киев, по мнению российского эксперта Сергея Пикина, может его не принять по политическим мотивам.

Темы украинская гтс северный поток дмитрий марунич россия и украина транзит газа через украину конфликт нафтогаза и газпрома
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