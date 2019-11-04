Песков: украинская ГТС "развалится" без российского газа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская ГТС "развалится" без российского газа. Такое мнение он выразил в в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1". По мнению Пескова, у России появились другие альтернативные маршруты, которые позволяют ей экспортировать голубое топливо на Запад без участия Украины.

Однако, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, Россия не собирается их использовать, поскольку Владимир Путин обещал, что не прекратит транзит газа через Украину. По словам Пескова, транзит газа через украинскую ГТС в первую очередь необходим Киеву, однако руководство "Нафтогаза" не хочет вести конструктивный диалог и устраивает "вакханалию" в арбитраже.

Дмитрий Песков имел в виду очередной иск, который "Нафтогаз" подал против "Газпрома" в Стокгольмский арбитражный суд.