Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год

Дания выдала разрешение на строительство "Северного потока-2". Украине придется снять свои претензии, санкций Трампа тоже не будет, уверен Александр Пасечник.

О решении Копенгагена сообщает Энергетическое агентство страны (DEA). Речь идет об участке на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Дания обосновывает свое решение Конвенцией ООН по морскому праву — страна должна обеспечить строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды и при необходимости обозначить маршрут.

Копенгаген долго не выдавал этого разрешения, обосовывая его экологическими требованиями, хотя Берлин, Осло и Хельсинки это сделали. Украина возлагала надежды на позицию Дании, которая позволит затормозить проект, а, может быть, и остановить, так как США угрожали наложить санкции на европейские компании, строящие "Северный поток-2".

Он [Трамп] единственный политик, который поможет решить вопрос строительства "Северного потока — 2" в пользу Украины. Этот вопрос решен уже давно, очень давно, как и возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы", — сказал Владимир Зеленский.

В Киеве считают, что введение газопровода в эксплуатацию сократит транзит газа через Украину. Примечательно, что газопровод, несмотря на проволочки, уже готов на 80%. "Северный поток-2" прокладывают от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии "Газпром" и пул европейских компаний. На декабрь намечена первая поставка газа.

Таким образом, очевидно, что угрозы Киева вынудить "Газпром" использовать ГТС Украины для транзита газа в Европу из-за отсутствия других мощностей далеки от реализации.

Как сказал "Правде.Ру" руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник, решение Дании понятно, потому что "датский бизнес в определенной степени в проекте присутствует". Royal Dutch Shell — это англо-датская компания.

"Шла спокойно стройка. Подошел к датскому участку трубоукладчик, поставил заглушку и ушел. Это было совсем недавно — на прошлой неделе. Простой состоялся всего лишь незначительный", — рассказал эксперт.

По его словам, осталось 5 недель на датский участок — это разумный срок, чтобы его завершить. Так что, задача ввести в строй проект формально до конца 2019 года реализуема, промышленная эксплуатация может быть отсрочена еще на неделю, пока пройдут пусконаладочные работы, пояснил Александр Пасечник.

"Естественно, роль украинского транзита будет не столь важна в условиях работы "Северного потока -2". Соответственно, Украине придется довольствоваться тем, что мы предлагаем. А мы даем им не более чем 10 миллиардов кубов в год — это максимум", — отметил эксперт.

"Как будет Трамп выглядеть, если будут введены санкции за реализованный проект? Это просто потеря имиджа. Трамп — прагматик и бизнесмен, он четко понимает свой политический вес и понимает, что уже с санкциями они запоздали", — сделал вывод Александр Пасечник.

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