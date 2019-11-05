Украина объявила, что готова к прекращению транзита газа с Россией

Украина готова к прекращению газа с Россией, поскольку в подземных хранилищах находится рекордное количество газа, которого хватит на весь отопительный сезон.

С таким заявлением выступил министр энергетики страны Алексей Оржель на телеканале ICTV.

"Если говорить о газе — а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора — мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории", — сказал он.

По словам украинского министра, сейчас в украинских ПХГ "рекордное количество газа" — 21,7 млрд куб. м. Оржель также отметил, что Украина не исключает подписание договора на транзит газа с Россией, так как получение за него средств является приоритетом для страны.

Ранее, как писала Правда. ру, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что газотранспортная система Украины развалится, если в Киеве примут решение отказаться от российского газа. При этом представитель российского лидера подчеркнул, что Москва не стремится останавливать транзит через Украину.

Фото: uk. m. wikipedia. org