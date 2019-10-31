Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Экономика
Газ Нефть Лес Уголь Металлы
Автор Редакция рубрики "Экономика"

Эксперт: Киев может не принять предложение Путина по поставкам газа

Экономика » Сырье » Газ print

Владимир Путин сделал Украине хорошее коммерческое предложение по газу, но Киев может его не принять по политическим мотивам, считает эксперт Сергей Пикин.

Владимир Путин призвал "Газпром" и "Нафтогаз" "обнулить" взаимные претензии по газу. По его мнению, вопрос по заключению нового контракта завис исключительно в сфере споров арбитражного характера — "абсолютно абсурдных", заявил Путин на совместной пресс-конференции 30 октября с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон. Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, по которой потребители российского газа получают на Украине этот газ сегодня", — добавил президент.

Как сказал "Правде.Ру" директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, это абсолютно коммерческое предложение. Первая часть — это обнуление взаимных требований. Требований у "Нафтогаза" с каждым месяцем все больше и больше, но по большому счету они все виртуальные. А вторая часть предложения напрямую связана с тем, что это будет выгодно и "Газпрому", то есть он будет больше поставлять, и это будет выгодно и "Нафтогазу", и украинскому потребителю, потому что будут покупать дешевле, чем у трейдеров с западной стороны.

"Это коммерческая тема. Но эта коммерческая тема может не взлететь именно по политическим причинам", — отметил Сергей Пикин. И третья тема — это продолжение отношений с 1 января 2020 года. Будет ли это краткосрочный договор либо будет какая-то версия работы по европейскому законодательству, продолжил Сергей Пикин.

По мнению эксперта, даже с вводом "Северного потока-2" и "Турецкого потока" Украина останется транзитером российского газа. "Северный поток-2" одномоментно не заработает, и нам ЕС не разрешит по сухопутной части заполнять газопровод на 100%, и первый, и второй потоки. "Поэтому порядка 15-20 миллиардов кубометров газа в год останется для украинской ГТС", — подчеркнул Сергей Пикин. Конечно, это меньше в разы, чем было в последние годы — порядка 80-90 миллиардов кубометров в год.

По словам экономиста, снижение поставок будет постепенное — с незначительных объемов в 2020 году, а с 2021 года ситуация уже будет сильно меняться. Но у Украины есть переговорная позиция для того, чтобы добиться какого-то другого решения, резюмировал Сергей Пикин.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается в конце 2019 года. 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогаза" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере $2,018 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга насчитывается пеня. "Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с "Нафтогазом".

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что 1 ноября "Нафтогаз" направит в арбитраж "Газпрому" иски на сумму $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

Как сообщала "Правда.Ру", Европа получает более трети своего природного газа из России и имеет ограниченные возможности для замены всех поставок, в то время как Россия получает от европейского рынка огромную долю своего зарубежного дохода от продаж, а Украина сильно зависит от транзитных платежей.

Читайте по теме: Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год

"Газпром" Европе: не бойтесь США

Киев не согласен продлевать контракт по транзиту газа с Россией на год

Темы сергей пикин арбитражный суд поставки газа на украину транзит газа через украину конфликт нафтогаза и газпрома
Актуальная аналитика
Кошелек
Как на пенсию пойти, чтобы заплатили?
Газ
Эксперт: Киев может не принять предложение Путина по поставкам газа
Силовые структуры
Литва: о чем напомнил «Лошарик»
Новости Все >
Фигурист Козловский рассказал, зачем вырвал букет из рук Бойковой
Эксперты раскрыли самые опасные для жизни регионы Земли
Директор испанского клуба сравнил Месси с оспой
В России ожидается повышение тарифов на электроэнергию на 50%
В женской Формуле-1 подтвердили проведение этапа в Санкт-Петербурге
Макгрегор хотел подарить Кокляеву часы, но тот отказался
Овечкин побывал на чемпионской вечеринке бейсбольного "Вашингтона"
Познер назвал нападки на Малкина позорными
Корпорация Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Шипулин ответил на обвинения мэра Краснотурьинска
Последние материалы
Семь продуктов-аллергенов, которых надо опасаться
Правильный запуск: что нужно знать, чтобы не уничтожить двигатель
Шенген для россиян: финская тенденция
Путина с Орбаном сближает нелюбовь к Украине
Овечкин побывал на чемпионской вечеринке бейсбольного "Вашингтона"
Что создадут быстрее: меч джедая или летающие автомобили
Россия сегодня в более выгодном положении, чем СССР
Познер назвал нападки на Малкина позорными
Корпорация Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Шипулин ответил на обвинения мэра Краснотурьинска
Популярное
Фигурное катание
Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю

Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю
Евгений Гильбо: Россия предложила Белоруссии самоубиться
Мир. Новости мира
Евгений Гильбо: Россия предложила Белоруссии самоубиться
Финансы
Экономисты подсчитали, на что хватило бы денег, "прощенных" Африке
Авто
Для чего на машине сзади весит маленькое ведерко?
Любовь Степушова Путина с Орбаном сближает нелюбовь к Украине Любовь Степушова Игорь Буккер Что создадут быстрее: меч джедая или летающие автомобили Игорь Буккер Василий Амирджанов Минпрос: разборка "Калашникова" рождает патриотов Василий Амирджанов
Комментарии
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
В России ожидается повышение тарифов на электроэнергию на 50%
Путина с Орбаном сближает нелюбовь к Украине
Владимир Кличко сообщил о планах вернуться в бокс
Ректор ВШЭ оценил слова преподавателя об "убогом" русском языке
Познер назвал нападки на Малкина позорными
Чешский эксперт: война с Россией - полное безумие
Экс-кандидат в президенты Умар Джабраилов задержан за стрельбу в гостинице
Американские военные показали видео штурма дома лидера ИГ
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Американские военные показали видео штурма дома лидера ИГ
Генсек НАТО поддержал разведение сил в Донбассе
Три причины плохого состояния муниципальных дорог в России
СМИ: в США разрабатывают стратегию нападения на Крым и Дальний Восток
В Удмуртии "Граждане СССР" отказываются платить за электроэнергию
СМИ: в США разрабатывают стратегию нападения на Крым и Дальний Восток
Архив Петербурга показал характеристику КГБ на Владимира Путина
Эксперт: расстрел в Забайкалье - это результат системных проблем армии
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Россия готова поставлять газ Украине дешевле, чем она берет сейчас
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ