Владимир Путин сделал Украине хорошее коммерческое предложение по газу, но Киев может его не принять по политическим мотивам, считает эксперт Сергей Пикин.
Владимир Путин призвал "Газпром" и "Нафтогаз" "обнулить" взаимные претензии по газу. По его мнению, вопрос по заключению нового контракта завис исключительно в сфере споров арбитражного характера — "абсолютно абсурдных", заявил Путин на совместной пресс-конференции 30 октября с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
"Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон. Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, по которой потребители российского газа получают на Украине этот газ сегодня", — добавил президент.
Как сказал "Правде.Ру" директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, это абсолютно коммерческое предложение. Первая часть — это обнуление взаимных требований. Требований у "Нафтогаза" с каждым месяцем все больше и больше, но по большому счету они все виртуальные. А вторая часть предложения напрямую связана с тем, что это будет выгодно и "Газпрому", то есть он будет больше поставлять, и это будет выгодно и "Нафтогазу", и украинскому потребителю, потому что будут покупать дешевле, чем у трейдеров с западной стороны.
"Это коммерческая тема. Но эта коммерческая тема может не взлететь именно по политическим причинам", — отметил Сергей Пикин. И третья тема — это продолжение отношений с 1 января 2020 года. Будет ли это краткосрочный договор либо будет какая-то версия работы по европейскому законодательству, продолжил Сергей Пикин.
По мнению эксперта, даже с вводом "Северного потока-2" и "Турецкого потока" Украина останется транзитером российского газа. "Северный поток-2" одномоментно не заработает, и нам ЕС не разрешит по сухопутной части заполнять газопровод на 100%, и первый, и второй потоки. "Поэтому порядка 15-20 миллиардов кубометров газа в год останется для украинской ГТС", — подчеркнул Сергей Пикин. Конечно, это меньше в разы, чем было в последние годы — порядка 80-90 миллиардов кубометров в год.
По словам экономиста, снижение поставок будет постепенное — с незначительных объемов в 2020 году, а с 2021 года ситуация уже будет сильно меняться. Но у Украины есть переговорная позиция для того, чтобы добиться какого-то другого решения, резюмировал Сергей Пикин.
10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается в конце 2019 года. 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогаза" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере $2,018 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.
По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга насчитывается пеня. "Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с "Нафтогазом".
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что 1 ноября "Нафтогаз" направит в арбитраж "Газпрому" иски на сумму $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Как сообщала "Правда.Ру", Европа получает более трети своего природного газа из России и имеет ограниченные возможности для замены всех поставок, в то время как Россия получает от европейского рынка огромную долю своего зарубежного дохода от продаж, а Украина сильно зависит от транзитных платежей.
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