Эксперт: Киев может не принять предложение Путина по поставкам газа

Владимир Путин сделал Украине хорошее коммерческое предложение по газу, но Киев может его не принять по политическим мотивам, считает эксперт Сергей Пикин.

Владимир Путин призвал "Газпром" и "Нафтогаз" "обнулить" взаимные претензии по газу. По его мнению, вопрос по заключению нового контракта завис исключительно в сфере споров арбитражного характера — "абсолютно абсурдных", заявил Путин на совместной пресс-конференции 30 октября с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон. Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, по которой потребители российского газа получают на Украине этот газ сегодня", — добавил президент.

Как сказал "Правде.Ру" директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, это абсолютно коммерческое предложение. Первая часть — это обнуление взаимных требований. Требований у "Нафтогаза" с каждым месяцем все больше и больше, но по большому счету они все виртуальные. А вторая часть предложения напрямую связана с тем, что это будет выгодно и "Газпрому", то есть он будет больше поставлять, и это будет выгодно и "Нафтогазу", и украинскому потребителю, потому что будут покупать дешевле, чем у трейдеров с западной стороны.

"Это коммерческая тема. Но эта коммерческая тема может не взлететь именно по политическим причинам", — отметил Сергей Пикин. И третья тема — это продолжение отношений с 1 января 2020 года. Будет ли это краткосрочный договор либо будет какая-то версия работы по европейскому законодательству, продолжил Сергей Пикин.

По мнению эксперта, даже с вводом "Северного потока-2" и "Турецкого потока" Украина останется транзитером российского газа. "Северный поток-2" одномоментно не заработает, и нам ЕС не разрешит по сухопутной части заполнять газопровод на 100%, и первый, и второй потоки. "Поэтому порядка 15-20 миллиардов кубометров газа в год останется для украинской ГТС", — подчеркнул Сергей Пикин. Конечно, это меньше в разы, чем было в последние годы — порядка 80-90 миллиардов кубометров в год.

По словам экономиста, снижение поставок будет постепенное — с незначительных объемов в 2020 году, а с 2021 года ситуация уже будет сильно меняться. Но у Украины есть переговорная позиция для того, чтобы добиться какого-то другого решения, резюмировал Сергей Пикин.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается в конце 2019 года. 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогаза" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере $2,018 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга насчитывается пеня. "Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с "Нафтогазом".

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что 1 ноября "Нафтогаз" направит в арбитраж "Газпрому" иски на сумму $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

Как сообщала "Правда.Ру", Европа получает более трети своего природного газа из России и имеет ограниченные возможности для замены всех поставок, в то время как Россия получает от европейского рынка огромную долю своего зарубежного дохода от продаж, а Украина сильно зависит от транзитных платежей.

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