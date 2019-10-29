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Автор Любовь Степушова

Почему Путину надо идти на "газовую войну" с Зеленским

Мир » Бывший СССР » Украина print

Украине пророчат "газовую войну" с Россией, если Кремль на это пойдет — честь ему и хвала. Только так можно задавить бандеровщину и спасти "нормальных украинцев".

Накануне "газовой войны"

О "газовой войне" заявил депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Олег Волошин при обсуждении в понедельник приближающегося окончания контракта на транзит российского газа через Украину в Европу. "Если вдруг начнется новая газовая война, в том смысле, что не будет (нового) договора, я уверен, что Европа будет винить в этом Киев. И это будет огромная проблема нынешней власти", — заявил депутат. "Я бы им (властям) советовал не доводить до газовой войны, потому что Украина ее однозначно проиграет", — добавил Волошин.

Москва, судя по всему, заняла твердую позицию и не хочет заключать с Украиной новый долгосрочный контракт. Так, замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович заявил после трехстороннего совещания ЕС-"Газпром"-"Нафтогаз", что Киев готов к дискуссии по "пакетному" решению по газу, включая прямые закупки российского газа и мировое соглашение по судебному спору. А у Москвы якобы не хватает политической воли. И это отлично.

"Кто проявляет жалость к врагу, тот безжалостен к самому себе"

Не должно оставаться иллюзий, что Украина временно погрузилась в бандеровскую пучину, надо рассматривать ее как враждебную страну, с которой невозможны взаимовыгодные отношения. Вся ее "незалежность" основана на паразитировании за счет России и на готовности поставить во главу угла своей идентичности ненависть к нашей стране, которую можно выгодно продать Западу.

Поэтому Кремлю необходимо как можно скорее избавиться от рефлексии по поводу "братского народа" и начать системно ослаблять соседнее враждебное государство. Одним из важнейших шагов в этом направлении является лишение Украины статуса транзитной страны. Потерянные 2-3 миллиарда долларов за транзит и 6 миллиардов за сопутствующие производства — важны для ослабления ее экономики.

Правительство России совершенно правильно ограничило экспорт нефтепродуктов и топлива на Украину, но сегодня это больше показуха, так как недопоставки нивелируются разрешениями "в особом порядке" и реэкспортом через Белоруссию. И вопрос еще, это инициатива Александра Лукашенко или он договорился с Владимиром Путиным. Как бы то ни было, Украина совсем не ощущает топливного дефицита за счет поставок до 100 тысяч тонн в месяц дизельного топлива с Мозельского НПЗ. Лукашенко договаривается с Казахстаном о поставках нефти (через российскую территорию и в рамках квот ЕАЭС), чтобы увеличить экспорт топлива на Украину до 250 тысяч тонн в месяц.

И это еще не все "тайны мадридского двора". Владимир Зеленский признал, что страна продолжает покупать уголь из Донбасса, но платит за него больше, "так как его везут через Россию или Белоруссию". Возобновился и экспорт российской электроэнергии через "Белэнерго" по долгосрочному контракту. И опять Дмитрий Медведев может сказать, что "Интер РАО" правительством не выдано специальное разрешение на экспорт, просто белорусы там сами чего-то мутят. Но надо понимать, что Белоруссия — энергодефицитная страна.

А в это время в Донбассе до сих пор убивают наших людей — российских граждан в том числе.

Спасти "нормальных украинцев"?

Некоторые говорят о том, что Россия не может бросить в беде "нормальных украинцев", их, мол, большинство и главное — они против бандеризации страны и не одобряют майдан. Но эти "нормальные украинцы", когда говорят о мире в Донбассе, подразумевают его завоевание, а не переговорный процесс. Они отправляют своих детей на войну на восток, ненавидят крымчан, матерно ругают российского президента. Они не выходят на антивоенные митинги, потому что есть безвиз, который дает возможность подзаработать, есть уголь из Донбасса, газ из Ямала, топливо из Белоруссии — жить можно.

Если бы большинство украинцев были нормальными, они не позволяли бы сносить памятники воинам Великой Отечественной войны, переименовывать улицы на бандеровские имена, уничтожать русский язык в школах. Волошин, Евгений Мураев, Александр Вилкул — типичные "нормальные украинцы", но и они считают Крым украинским, и если будет выбор, они всегда и везде без сомнения поддержат трижды бандеровскую Украину, а не Россию.

Не спасем Украину - придут солдаты НАТО

Есть и другой аргумент для спасения небратьев. Мол, Украину нужно вытаскивать из-под натовского колпака, иначе вся эта ненавидящая нас масса будет отправлена НАТО на Россию. Но современная война — это не война в чистом поле с танками, пехотой и пушками, это ракетная война, это война техники и технологий. Против России у НАТО нет шансов, если только там не самоубийцы.

Если и спасать Украину, то именно потому, что исторически Украина — это русская земля, но спасти не получится без полной ее деградации в нынешнем виде. Это называется "милосердие с дубиной", может быть, тогда "нормальные украинцы" начнут меняться.

Решение же газового вопроса лежит на поверхности — надо продавать газ ЕС на границе ЕС с Украиной, а не на российско-украинской границе. Это поможет избежать массы проблем, в том числе обвинений в недобросовестности и исков в европейских судах. Если Путин уйдет от "газовой войны" с Зеленским, он бездарно потеряет возможность решить украинский вопрос в пользу России. Но, к сожалению, "сердца их там, где сокровища их", а сокровища наших правителей — на Западе.

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