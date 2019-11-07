В Болгарии потребовали отмены визита Путина

В Болгарии считают, что Москва унизила Софию награждением "шпиона" и завуалированным требованием его не трогать. На самом деле, Болгарии мягко посоветовали вести себя прилично и не преследовать "нашего человека" за убеждения.

Москва намекнула, что не надо трогать Малинова

Ажиотаж в болгарских СМИ вызван награждением 4 ноября, в День народного единства, орденом Дружбы председателя Национального движения русофилов в Болгарии Николая Малинова. Орден ему вручил лично президент России.

Малинов в начале сентября был задержан в Болгарии за "шпионаж" в пользу России, однако потом выпущен под домашний арест. Он обвиняется в том, что передал активы болгарских обанкротившихся компаний Vivасоm, Dunаrit — Rоussе и Аviоnаms — Plоvdiv, a тaкжe TV7 и BBT российским компаниям, чтобы "эти активы не попали в руки болгар".

Его вину еще предстоит доказать, но премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что не стоит смешивать шпионский скандал и межгосударственные отношения с Москвой. Он отметил, что в стране имеют право на деятельность все неправительственные организации, к которым относятся "Русофилы".

Оппонентов Борисова возмутил комментарий Дмитрия Пескова по случаю награждения Малинова. "Мы считаем, что подобные жесты признания заслуг Малинова в плане внесения вклада в дело единства России, единства русского мира, вклад в развитие дружбы и сотрудничества наших стран не может быть причиной для каких-то преследований. Это было бы нелогично и имело бы пагубные последствия. Рассчитываем на то, что такой человек сможет и дальше работать в русле развития отношений наших стран", — акцентировал Песков.

В Болгарии потребовали извинений от Путина

В среду партия "Демократическая Болгария" (представлена одним депутатом в Европарламенте) потребовала в своем обращении, чтобы Борисов и президент Румен Радев осудили давление Москвы. В частности, в заявлении говорится, что Россия рассматривает Болгарию как часть "русского мира", как часть "Российской Федерации" и не случайно, что день награждения Малинова совпал с Днем народного единства России.

"Мы из "Демократической Болгарии" рассматриваем эти события как беспрецедентное вмешательство во внутренние дела государства, наставнический тон Кремля считаем неприемлемым для международных отношений и констатируем, что болгарские власти фактически находятся под давлением со стороны Путина и его правительства. Мы призываем болгарское правительство в лице премьер-министра Борисова и президента Радева четко и недвусмысленно осудить грубое вмешательство России во внутренние дела Болгарии и ее судебную систему. Борисов и Радев обязаны отменить приглашение главы российского государства посетить нашу страну, а России пора понять, что Болгария является суверенным государством и как таковая является членом Европейского союза и НАТО, а не частью русского мира или Российской Федерации". — говорится в заявлении.

Как награда нашла героя

Заметим, что Малинову судебные власти Болгарии по требованию Генпрокуратуры сняли ограничение по выезду за рубеж на период с 1 по 5 ноября, чтобы он смог принять участие в мероприятиях фонда "Русский мир" и Международного славянского союза. То есть в том, что "награда нашла героя", виноваты сами болгары.

Экс-министр обороны Бойко Ноев на портале Mediapool. bg в статье "Москва высмеяла Софию" возлагает вину за унижение Болгарии на Борисова, а также на Генеральную прокуратуру. Автор упрекает власти, что они так и не расследовали отравление болгарского гражданина Гебрева "Новичком", потому что "следы идут слишком высоко". Причину такого поведения властей он видит в "возвращении Болгарии на газовую карту Европы" через участие в проекте "Турецкий поток", который Борисов назвал на своей территории "Балканским". Но это же карта "Газпрома", сетует Ноев. В разменный фонд он отправляет и АЭС "Белене" (которую будет строить "Росатом").

У России нет границ, а есть горизонты

Хочется спросить: "А что же вы хотели, господа? Когда из ЕС, США вам дают преференции и субсидии, вероятно, это подразумевает проведение дружественной, солидарной политики, не правда ли?" Известно, что на "Балканский поток" претендовала Греция, экс-премьер Алексис Ципрас лично приезжал в Москву просить об этом Путина, но выбор пал на Болгарию, во многом благодаря прагматичной позиции Борисова.

Вместо нападок скажите ему спасибо, что Болгария будет иметь миллиарды левов за транзит и появятся новые рабочие места в самых депрессивных районах. А вот политику София ведет явно недружественную к России: высылает российского дипломата, не одобряет нового военного атташе в Софии, допускает выпады в сторону Красной армии, указывая, что она принесла в Европу "репрессии, угнетение гражданского сознания, деформирование экономического развития, отдаление от динамики процессов в развитых европейских странах".

Тема ВОВ для России зашита в ее ДНК, и так ее искажать — это проявлять явное неуважение к россиянам. Так что же можно ждать в ответ? Именно того, что вам мягко указали, что надо вести себя прилично. Путин не ответил Софии зеркально на высылку дипломата (якобы шпиона). Путин ответил по-другому, он предупредил, что не надо трогать нашего человека в Болгарии. Малинов не скрывает своих позиций, он настаивает на том, что страна должна выйти из ЕС и вступить в ЕАЭС, и даже на том, что за "Крымом будет Болгария".

Что же касается включения Болгарии в "русский мир", то у России нет границ — у нее есть горизонты — так сказал ее президент, и это нормальная позиция для великой державы, которая хочет продвигать в мире свои, а не чужие ценности.

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