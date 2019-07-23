В Болгарии заподозрили, что власти лгут по сделке о покупке F-16

Болгарские политики обратились к Дональду Трампу с просьбой изменить условия покупки истребителей F-16. Они не понимают, почему эта сделка заключена на кабальных условиях.

Парламент Болгарии одобрил в пятницу контракт на приобретение восьми истребителей F-16V, стоимостью 2,2 млрд левов (1,256 млрд долларов) из расчета по прогнозируемому курсу 1,75 лева за доллар. Средства необходимо перечислить до 5 сентября и всю сумму сразу. Предполагается, что самолеты поступят на вооружение ВВС тремя партиями до первого квартала 2024 года.

Парламентариям пришлось изменить закон о Госбюджете, поскольку эти траты были не запланированы. Для бюджета страны это большая нагрузка, так как увеличивает его дефицит до 2,1% от ВВП, причем оплата пойдет из резервного фонда. Об этом пишет Money. bg. Особые споры в парламенте вызвал способ оплаты — единовременно и полностью. Премьер Бойко Борисов (ГЕРБ) заявил, что он сам настоял на этом. Money. bg приводит объяснение министра финансов — другое нежели, чем у Борисова.

По мнению Владислава Горанова, у Болгарии "нeт такой ĸpeдитнoй иcтopии", чтобы ей была предоставлена рассрочка. То есть, о такой форме оплаты настояли США. "Ктo лжeт в дaннoм cлyчae? Πpeмьep-миниcтp или eгo миниcтp финансов", — спрашивает автор.

"Создается впeчaтлeниe, чтo пpи зaĸлючeнии cдeлĸи власти дeйcтвoвaли нeпpoфeccиoнaльнo и без государственного подхода. Дpyгoe вoзмoжнoe oбъяcнeниe состоит в тoм, чтo ecть дeтaли, о ĸoтopых нaм нe гoвopят", — добавляет Money. bg.

При обсуждении сделки БСП (Болгарская социалистическая партия) и партия "Воля" предлагали отложить голосование на 3 или 6 месяцев, что фактически означало бы прекращение процедуры закупки, поскольку срок действия предложения США по поставке F-16 истекает 5 сентября.

Лидер "Воли" Веселин Марешки зачитал открытое письмо Трампу. В нем он просит президента Трамп остановить "эту грабительскую сделку", чтобы "не столкнуть Болгарию" в финансовую пропасть, и обречь на нищету достойный европейский народ".

"Знаете ли вы, что самая богатая страна обрекает на страдания самая бедную страну ЕС?", — вопрошает Марешки и предлагает США "сделать жест доброй воли, и поставить Болгарии самолеты "безвозмездно". Позиция социалистов похожа — они считают, что США не платят Болгарии за свою военную базу, поэтому могли бы и "подарить" самолеты.

Еще дальше Марешки пошел чиновник городского совета Софии Симеон Славчев, который опубликовал петицию на сайте Белого дома, в которой он просит президента США внести в Конгресс поправки в Договор с Болгарией о продаже F-16. Славчев просит внести существенные изменения в условия оплаты, повысить качественные характеристики самолетов и снизить цены.

"Если до 19 августа мы сможем собрать поддержку и подписи не менее 100 000 болгар, ходатайство будет обязательно рассмотрено, считает Славчев.

Справка. F-16V ("Гадюка") производится в одноместном и в двухместном вариантах. Впервые модификация F-16V была показана в 2012 году на авиасалоне в Сингапуре. В корпорации Lockheed Martin утверждают, что на сегодняшний день F-16V - самый высокотехнологичный истребитель четвертого поколения. ВВС Болгарии имеют на вооружении также 14 бомбардировщиков Су-25, которые будут отремонтированы российскими специалистами.

Фото: F-16 ВВС Израиля

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