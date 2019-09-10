Председателя движения "Русофилов" в Болгарии подозревают в шпионаже

Главу болгарского Национального движения "Русофилов" Николая Малинова и его зама Милена Чакырова доставили на допрос по подозрению в шпионаже в Болгарии. Об этом сообщила болгарская газета "24 часа".

Официально информацию еще не подтвердили. Прокуратура может опубликовать более подробную информацию во второй половине дня 10 сентября - утверждает источник. 9 сентября в Болгарии задержали секретаря движения "Русофилов" Юрия Борисова, который также некоторое время работал главным редактором газеты "Дума".

Газета "Дума" одной из первых в стране сообщила об обыске, который проходил в доме у Борисова. Правоохранители изъяли документы и компьютер. Постановление на обыск гласило, что действия стражей правопорядка проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного 3 июля по статье 105 УК Болгарии (шпионаж в пользу иностранного государства либо организации). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 15 лет.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об антироссийских настроениях, которые наблюдаются в Болгарии. Болгарский земледельческий народный союз (БЗНС) настойчиво призывает правительство страны не пускать в порты Болгарии российские корабли. Россия опасна для Болгарии, надо срочно созывать Совет безопасности, бьет тревогу руководство БЗНС.

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