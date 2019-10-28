Болгария высылает российского дипломата из-за подозрений в шпионаже

Сотрудники правоохранительных органов, российский дипломат подозревается в том, что он с сентября прошлого года осуществлял разведывательную деятельность: проводил регулярные встречи с гражданами Болгарии, в том числе с чиновником, у которого был доступ к секретной информации Болгарии, Евросоюза и НАТО. Как сообщает прокуратура, цель этих встреч заключалась в том, чтобы получить определенную информацию за финансовое вознаграждение, сообщает Bloomberg.

В ведомстве отметили, что Венская конвенция о дипломатических отношениях не позволяет возбудить уголовное дело в отношении дипломата. В связи с этим пока расследование приостановлено.

Фото: twitter.com