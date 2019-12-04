Путин обвинил Болгарию в намеренном торможении "Турецкого потока"

Российский президент Владимир Путин заявил, что Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода "Турецкий поток".

"Если болгарское руководство не хочет, мы найдем другие возможности реализации на юге Европы", — заметил глава государства.

Заявление сделано по итогам встречи российского лидера с президентом Сербии Александром Вучичем. Владимир Путин в ходе выступления сообщил, что Сербия может поучаствовать в транзите газа через "Турецкий поток". По его словам, сербский участок газопровода от границ Болгарии до Венгрии готов на 85 процентов, полностью укладка труб будет завершена в ближайшие недели.

Газопровод "Турецкий поток" пройдет по дну Черного моря в Турцию, а затем далее в Грецию. Первая ветка предназначена для поставок газа на турецкий рынок, вторая — для поставок газа в Южную и Юго-Восточную Европу.

Запуск газопровода "Турецкий поток" намечен на 8 января будущего года.