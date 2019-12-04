Российский президент Владимир Путин заявил, что Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода "Турецкий поток".
"Если болгарское руководство не хочет, мы найдем другие возможности реализации на юге Европы", — заметил глава государства.
Заявление сделано по итогам встречи российского лидера с президентом Сербии Александром Вучичем. Владимир Путин в ходе выступления сообщил, что Сербия может поучаствовать в транзите газа через "Турецкий поток". По его словам, сербский участок газопровода от границ Болгарии до Венгрии готов на 85 процентов, полностью укладка труб будет завершена в ближайшие недели.
Газопровод "Турецкий поток" пройдет по дну Черного моря в Турцию, а затем далее в Грецию. Первая ветка предназначена для поставок газа на турецкий рынок, вторая — для поставок газа в Южную и Юго-Восточную Европу.
Запуск газопровода "Турецкий поток" намечен на 8 января будущего года.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.