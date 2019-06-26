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Портфельный менеджер: золото в ЦБ России лежит на критический момент

Экономика » Правила игры » ЦБ print

Россия скупает золото не для того, чтобы его выгодно продать. У золота в резервах Центрального банка одно преимущество — оно в любом случае будет ликвидным, считает эксперт Тимур Нигматуллин.


Путин: Золотовалютные резервы России впервые покрывают внешний долг страны / Новости от 20.02.2019 14:06

Россия выбрала правильную тактику, скупая золото, даже когда цены на него были низкими, отмечает Леонид Бершидский в Bloomberg в статье "Большая ставка Путина на золото себя оправдывает". Он указывает, что в этом месяце цена на золото "подскочила почти на семь процентов, поэтому международные резервы России увеличились примерно на семь миллиардов долларов (при отсутствии новых покупок с конца первого квартала 2019 года)".

Если рост цен сохранится, доля золота в международных резервах России, составляющих полтриллиона долларов, достигнет 20 процентов, приблизившись к доле доллара, которая с конца сентября 2017 года сократилась вдвое при резком увеличении доли евро и юаня, считает Леонид Бершидский. Автор отмечает, что накопление золота свойственно для многих национальных банков, особенно Китая, Турции, Индии. Так, в первом квартале 2019 года мировые центральные банки закупили рекордное количество золота — 715,7 тонны.

Леонид Бершидский полагает, что эта тенденция объясняется геополитической нестабильностью, низкими процентными ставками федрезерва США, "непредсказуемой воинственностью администрации Трампа и ее неуемного пристрастия к долговым обязательствам". "Золото кажется более надежным активом, чем долговые инструменты США. Еще несколько лет в таких условиях, и, возможно, еще больше стран структурируют свои международные резервы, как это сделала Россия", — делает вывод автор.

Как сказал "Правде.Ру" портфельный менеджер "Открытия Брокер" Тимур Нигматуллин, "задача золотовалютных резервов — это не заработок или потеря в росте или снижении цен, вообще не в выгоде, а дело в том, что нужен ликвидный актив, который одновременно является достаточно безрисковым". По мнению эксперта, ЦБ России увеличивает свой золотой запас не быстрыми темпами, а в рамках общего увеличения объема золотовалютных резервов. "Золото — это просто часть резервов, которые пропорционально с небольшим опережением увеличиваются", — отметил финансовый аналитик для "Правды.Ру".

Изменение в структуре золотовалютных резервов в пользу золота эксперт объясняет тем, что есть конфронтация с США, есть опасения относительно других безрисковых долларовых инструментов, таких как гособлигации США. "Это самый эффективный инструмент — короткие гособлигации. Но у нас к ним доступ закрыт из-за санкционных рисков", — сказал в интервью "Правде.Ру" Тимур Нигматуллин. Он добавил, что многие страны отказываются от накопления золота (Канада, например), потому что его дорого хранить, сложно перевозить и т. д.

"Мы не можем отказаться от долларовых резервов, потому что у нас структура экспорта сильно перекошена в долларовую сторону, а резервы должны соответствовать экспорту и импорту. Но позицию в облигациях мы можем сократить и сокращаем. Частично это компенсируется золотом, потому что оно тоже является долларовым активом. И это не тактика президента, а тактика Банка России, который является независимым органом от исполнительной власти, от президента", — отметил в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" Тимур Нигматуллин.

Как сообщала "Правда.Ру", Всемирный совет по золоту (World Gold Council) обвинил Россию и Китай в создании "золотой ловушки" для мировой экономики. Крупные закупки золота правительствами или центральными банками — это редко когда бывает хорошим знаком для мира во всем мире и сотрудничества", подчеркивают эксперты организации.

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Темы золото экономика россии центробанк россии экспертное мнение тимур нигматуллин золотовалютные резервы
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Портфельный менеджер: золото в ЦБ России лежит на критический момент
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